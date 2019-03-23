Beats’in Tamamen Kablosuz Kulaklıkları Mı Geliyor?

Apple’ın geçtiğimiz yıl Beats marka kulaklıklarıyla ilgili olarak pek bir şey yapmadığını söyleyebiliriz. Yeni renk seçenekleri dışında yeni bir Beats ürünü göremedik. Fakat görünüşe göre bu durum değişmek üzere. CNET’te yer alan bir habere göre, Apple önümüzdeki ay yeni bir Beats kulaklık seti tanıtabilir.

Habere göre yeni Beats kulaklıkları, piyasaya yeni sürülen ikinci nesil AirPods’ların Beats versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Yani yeni Beats kulaklıkları tamamen kablosuz olacak.

Şu anda hali hazırda piyasada satışa sunulmuş olan Beats kulaklıkları arasında bir kablosuz kulaklığa en yakın olan modelin, kablosuz olarak çalışan fakat iki kulaklık arasında bir kablo bağlantısı bulunan Powerbeats 3 modeli olduğu söylenebilir.

Haberde Apple’ın, Powerbeats 3 kulaklığının tamamen kablosuz bir modelini piyasaya sürmeyi planladığından bahsediliyor. Beats kulaklıklarının kendine has stilinden ve ses imzasından hoşlananlar için bu oldukça iyi bir haber. Yeni Beats kulaklıkların, AirPods 2 gibi yeni H1 yonga setiyle gelmesi ve hands-free Siri'yi desteklemesi de muhtemel görünüyor.

Apple’ın yeni bir Beats kulaklık seti piyasaya süreceğine dair kesin kanıtlar yok. Ancak şirketin geçtiğimiz haftadan beri yeni ürünler piyasaya sürüyor oluşu, hem yeni Beats kulaklıklarının hem de AirPower kablosuz şarj standının gelişinin habercisi olabilir.