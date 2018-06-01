Beats Kulaklıklarının Yaratıcısından e-Ticaret Platformu Hamlesi

Beats kulaklıklarının eski üreticisi olan “Monster Products”, Ethereum tabanlı bir e-ticaret platformu geliştirmek istiyor. Şirket bu amaçla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) kamuya açık belgeler sunarak bir ICO başlatmayı hedeflediklerini bildirdi.

SEC’e geçtiğimiz hafta yapılan bu başvuruya g

öre, şu sıralar yüksek kaliteli ses kablolarına odaklanmış olan şirket, “Monster Money Tokens”in satışıyla 300 milyon dolar toplamayı hedefliyor. San Francisco merkezli şirket ICO’dan elde edeceği bu gelirle, “Monster Money Network” isimli Ethereum tabanlı bir e-ticaret platformu kurmayı planlıyor.

Monster Products bu girişimini, “Blockchain teknolojisini pazarlama, muhasebe, denetim, iç kontrol ve nakliye yönetim fonksiyonlarımıza fayda sağlayacak şekilde kullanmayı düşünüyoruz.” sözleriyle açıkladı. “Blockchain teknolojisinin, e-ticaret ve iş operasyon sistemlerimize çok büyük ilerlemeler getireceğine inanıyoruz” diyen şirket ayrıca, ağdaki tüketicilerin ürünlerini ve hizmetlerini satın almak için Monster token’lerini veya fiat para birimini kullanabileceklerini de ifade etti.

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, 2011 yılında “Beats by Dr. Dre” kulaklıklarının yüzde 51 hissesini satın aldığında, ses ekipmanı üreticisi “Monster Products”ın gelir akışı büyük bir darbe almıştı. Daha sonra ise 2014 yılında Apple, “Beats by Dr. Dre”yi 3,2 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

ICO'lar, dolandırıcılık ve risk uyarılarına rağmen veri sağlayıcısı bir özerk araştırma'ya göre, geçen yıl 4 milyar dolar seviyesine ulaştı. SEC Yönetim Kurulu Başkanı Jay Clayton geçen yıl yatırımcılara, kripto para birimi ve ICO'ların, geleneksel menkul kıymet piyasalarından daha az yatırımcı korumasına sahip olduklarını hatırlatarak, bu durumun dolandırıcılık ve pazar manipülasyonu için olgun bir ortam yarattığını söyledi. Clayton, yatırımcıları yatırım yapmadan önce bu riskleri iyi tartmaları konusunda uyardı.