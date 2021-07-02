Apple, Beats Studio Buds Reklamı İçin Samsung S21 Kullandı

Apple, Beats Studio Buds'ın reklamında Samsung S21'i kullanıyor. Amazon ABD satış sayfasına yüklenen reklam görüntüleri, Apple'ın rakip bir ürün kullandığını gösteriyor. Beats Studio Buds için yayınlanan reklam görselleri yeni kulaklığın Android özelliklerine dikkat çekiyor.

Apple, ne kadar iyi olduğunu göstermek istemediği sürece rekabet hakkında konuşmayı tercih etmez. Ancak Beats Studio Buds'ı pazarlamak için en büyük rakibinin ürününü kullanmak, sosyal medyanın gözünden kaçmamış durumda. Bu hamle, Apple kadar büyük bir kuruluş için bile nadir görülen bir manzara.

Apple'ın Amazon sayfası, Android ve iOS kullanıcılarına sunulan yeni Beats Studio Buds'ın reklamını yapmak için Samsung'un Galaxy S21 telefonunu kullanıyor. Beats Studio Buds'ın reklam açıklaması ise şu şekilde:

“Beats Studio Buds, Apple ve Android cihazlar için tek dokunuşla eşleştirme özelliğine sahiptir ve Bluetooth ile kolayca bağlanır. Android için Beats uygulamasıyla yerleşik kontroller, cihaz durumu (yani pil seviyesi) ve donanım yazılımı güncellemeleri gibi özelliklere sahip olacaksınız. Apple cihazlarında ise bu özellikler, hiçbir ek uygulama gerektirmeden iOS'a yerleşik olarak gelir ve ayrıca 'Hey Siri' diyerek eller serbest modunda etkinleştirebilirsiniz."

Beats Studio Buds reklamında Samsung S21 esintisi

Apple'ın bu pazarlama görüntüsü -Galaxy S21 satın alabileceğiniz en iyi Android amiral gemilerinden biri olduğundan dolayı- belki de iPhone kullanmayan kullanıcıları Beats Studio Buds'ı satın almaya ikna etmenin bir yoluydu. Böyle düşünüyoruz çünkü Apple, kullanıcıların yerleşik kontrollere, pil seviyesine ve diğer ayrıntılara erişebilecekleri Android için Beats uygulaması hakkında da bazı bilgilere dikkat çekiyor.

Galaxy S21 ile paylaşılan Beats Studio Buds reklamı kesinlikle cesur bir adım. Bu Apple'ın pazarlama ekibinin bir hatası olabilir ve zaman içinde iPhone fotoğraflarıyla değiştirilebilir. Fakat AirPods'un da Android cihazlarla çalıştığını, ancak bu şekilde pazarlanmadığını belirtmek gerekiyor. Belki Apple, AirPods ailesinin özellikle iPhone kullanıcıları için üretildiğine dikkat çekmek isterken, Beats Studio Buds'ın her iki kategoriye de hitap ettiğini ön plana çıkarmak istiyor.

Apple web sitesinde yer alan bilgilere göre Beats Studio Buds Türkiye fiyatı belli olmuş durumda. Beyaz, Siyah ve Beats Kırmızısı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan kulaklık 1.499,00 TL etikete sahip.