Bebeğe Sarılmak, Onları Gelecekte Kibar Biri mi Yapıyor?

Bebeğe sarılmak ve onun faydaları ile ilgili yapılan bir çalışma, onlara küçükken sarılmanın gelecekte daha kibar bir yetişkin olmalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Doğum ile yetişkinliğe erişim sürecini ele alarak yapılan çalışma PNAS dergisinde yayımlandı.

Bebeğe Sarılmak, Çocuğun Empatisini Arttırıyor!

Yeni bir çalışma, bebeğe küçük eylemlerle sevgi göstermenin onların gelecekte daha kibar bir yetişkin olmasına katkı sağlayacağını gösteriyor.

İsrail'deki araştırmacılar, 20 seneden daha uzun bir süre önce anneleri ile fiziksel temas içinde geçirdikleri süre zarfının yeni doğan bebekler üzerindeki etkisini gün yüzüne çıkarmak için yeni bir araştırma başlatmış ve anneler ile çocukları belirli bir süre boyunca takip etmişti.

Araştırmacılar, annelerin çocuklarla olan etkileşiminin ne tür etkilere sahip olduğunu ortaya çıkarmak için 1990'ların ortalarından sonlarına kadar doğan bebekleri yirmi yıl boyunca izledi. Araştırmada yer alan yaklaşık 100 çocuk zaman geçtikçe büyüdü ve araştırmanın sonuçlanmasına yardımcı oldu. Yıllar önce anneleri ile olan etkileşimlerinin yirmi yıl sonra beyinlerinin işleyişine nasıl etki ettiği böylelikle gün yüzüne çıkmış oldu.

Çalışmada üç çeşit bebek yer aldı. Bunlardan ilki, anneleri ile kolaylıkla temasa geçen sağlıklı bebeklerdi. İkincisi erken doğum nedeni ile kuluçka süresi en az birkaç hafta sürdüğünden anneleri ile fiziksel temas kuramayan bebeklerden oluşurken üçüncüsü de anneleri tarafından günde en az bir saat tutulan erken doğan bebeklerden oluştu.

Bebeklerin gelişimini gösteren araştırmanın baş yazarı Ruth Feldman, üçüncü bebek grubunun anneleri ile sınırlı olarak fiziksel temas kurduğunu söyledi. Feldman, annenin bedenine yakın olmanın tıpkı annenin karnındayken yiyecek ihtiyacı duyan tüm bebekler gibi onlara bağlı kalmanın tüm çocuklara faydalı olacağını düşündüklerini belirtti.

Araştırmacılar, çocukları ve ebeveynlerini düzenli aralıklarla kontrol etti ve erken dönemden başlayarak çocukların annesi ile olan etkileşim biçimlerini değerlendirdi. Feldman, araştırmada annelerin ve çocukların etkileşiminin zaman içinde çok olumlu ve karşılıklı bir etkileşime dönüştüğünü ifade etti.

Çalışmanın katılımcısı olan çocukların beyinlerini erken yetişkinlik döneminde değerlendirdiklerini belirten Feldman, beyinde aradıkları şeyin empati kurma yeteneğinin ne seviyede olduğunu öğrenmelerine yardımcı olacak ipuçları olduğunu söyledi.

Cambridge Health Alliance'te bir çocuk doktoru olan Dr. Michael Yogman, bebeklerin doğduğundan itibaren birkaç yılın son derece önemli olduğunu belirtti. Yogman, ebeveynlerin bebekleri ile düzenli olarak temas halinde olması durumunda o bebeklerin dış tepkilere karşı daha duyarlı hale geldiğini de sözlerine ekledi.