Brezilya'da Bir Bebek 12 cm'lik Kuyrukla Doğdu

Brezilya'da bir bebek 12 cm kuyrukla doğdu. Bazı inanç ve kültürlerde insan kuyruğu kutsal kabul edilse de, bilim dünyası bu olaya tıbbi yaklaştı. 12 cm'lik kuyruğu alan doktorlar neden böyle bir kuyruk geliştiğini de açıkladı.

Brezilya'da 12 cm uzunluğunda bir uzantıyla erkek bebek dünyaya geldi ve bilim adamları buna "gerçek insan kuyruğu" adını verdi. Doktorlar ameliyattan sonra "zincir ve topu" başarıyla çıkarmayı başardılar. Bebek, Fortaleza kentindeki Albert Sabin Çocuk Hastanesinde dünyaya geldi.

Brezilyalı bebek 12 cm kuyrukla doğdu

Brezilya'daki doktorlar, ucunda bir top olan 12 cm uzunluğunda kuyrukla erkek bebek doğduğunu fark etti ve çok nadir görülen bu vaka hakkında bilgi verdiler.

Doktorlar buna "gerçek insan kuyruğu" adını veriyor. Bilim adamları, böyle bir uzantıya sahip bebeğin doğumunda şok olmalarına rağmen, ameliyattan sonra kuyruğu ve 'topu' başarıyla çıkarmayı başardı.

Basında çıkan haberlere göre bebek, Brezilya'nın Fortaleza kentindeki Albert Sabin Çocuk Hastanesinde doğdu. 'Zincir ve top' ile dünyaya gelen çocuğun fotoğrafı, Journal of Pediatric Surgery Case Reports'ta yayımlandı.

Doktorlar tarafından yayınlanan fotoğraflar, bebeğin ucunda top gibi bir kalıntı ile uzun kuyruk benzeri bir uzantıya sahip olduğunu gösterdi. Bebek 35 haftalık erken doğumla dünyaya gelmiş olmasına rağmen, herhangi bir komplikasyon göstermedi, sadece kuyruğu ve topu dışarı çıktı.

Yapılan ultrasonda 'kuyruğun' çocuğun sinir sistemine bağlanmasıyla ilgili endişe verici bir faktör olmadığı tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Ancak kuyruğun ve topun nasıl çıkarıldığına dair daha fazla ayrıntı doktorlar tarafından açıklanmadı.

Doktorlar, insan bebeklerinin, gebelik dönemlerinin yaklaşık dört ila sekiz haftasındayken buna benzer bir "kuyruk" geliştirdiklerini, ancak genellikle vücudun içine doğru döndüğünü ve daha sonra insan vücudunun sakrum omurgasının altında kuyruk kemiğinin oluşmasıyla sonuçlandığını söylediler.

Ancak bunun gibi çok nadir durumlarda, kuyruk büyümeye devam ediyor ve şimdiye kadar, kayıtlı pediatrik geçmişinde sadece 40 çocuğun bu tür kuyruklarla doğduğu bulundu. Bu uzantı yağ ve bağ dokusu, kan damarları, kas ve sinir liflerinden oluşuyor.

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