Bebek Arabaları da Elektrikleniyor

Dünya genelinde elektrikli otomobillere doğru büyük bir yönelim varken aynı zamanda e-scooter’lar gibi başka elektrikli araçları da çokça görmeye başladık. Almanya’nın dev markalarından Bosch da, elektrik teknolojisini bebek arabalarında kullanmaya karar verdi.

Teknoloji devi Bosch, bebek arabalarını son teknolojiyle buluşturmak için kolları sıvadı. eBebek arabası olarak adlandırılan ve dış görünüş itibarıyla klasik bir bebek arabasından farksız olan bu araç, iki adet elektrik motoruyla çalışıyor. Bebek arabasının üzerindeki sensörler sayesinde hem aracın istenmeyen yönlere savrulmasının önüne geçiliyor hem de aracı iterken daha az enerji harcanıyor.

eBebek arabasının en büyük avantajı ise yokuşlarda ortaya çıkıyor. Yokuş çıkmaya başladığınızda, elektrikli araç size yardımcı oluyor ve böylece bebek arabasını iterken çok daha az efor sarf etmiş oluyorsunuz.

Bosch’un elektrikli bebek arabasında 15 km menzile sahip bataryalar bulunuyor. Şirketin kendi tasarımı olan 18 voltluk lityum-iyon bataryalar, değiştirilebilir olmalarıyla da kolaylık sağlıyor. Yani aracın bataryalarını şarj etmeyi unutsanız bile, Bosch’un 'power tools' ürün gamından bir cihaza sahipseniz pilleri kolayca değiştirebilirsiniz.

Yeni nesil bebek arabasının bir diğer önemli avantajı ise akıllı telefonlar ile bağlantılı bir şekilde çalışıyor olması. Bluetooth bağlantısına da sahip olan eBebek arabasını telefonunuz üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ve aracın batarya ömrünü de yine telefonunuzdan görebiliyorsunuz. Ayrıca bebek arabanızın çalınması gibi durumlarda da akıllı telefonunuza anında bildirim geliyor.