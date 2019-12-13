Bebek Kamerasını Ele Geçiren Hacker Küçük Kızın Aklını Aldı

Amerikalı bir ailenin yayınladığı görüntüler, izleyenlerin kanını dondurmayı başardı. Aile, birkaç gün önce sekiz yaşındaki kızlarının odasına yerleştirdikleri bebek kamerasının bir hacker tarafından ele geçirildiğini ve kamerayı ele geçiren hackerın hoparlörden rahatsız edici sözler söyleyerek, çocuklarını korkuttuğunu söylediler.

Anne Ashley LeMay, kızının yaşadığı korku dolu anların görüntülerini yaşadıkları bölgenin polis teşkilatıyla paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde, siber saldırganın sekiz yaşındaki Alyssa ile iletişime geçtiği anlar yer aldı. Kamerayı ele geçirdikten sonra Noel Baba olduğunu söyleyen hacker, sonrasında verdiği komutlar ile küçük kızın odadaki televizyonu kırmasını sağladı.

Anne Ashley, kamerayı Black Friday indirimleri sırasında aldıklarını ve üç kızlarının kaldığı odaya kısa bir süre önce yerleştirdiklerini söyledi. Yaşananların tüyler ürpertici olduğunu söyleyen anne, “Hacker kızlarımı uyurken veya üstlerini değişirken izlemiş bile olabilir” dedi.

Saldırgan tanıdık biri

Küçük kızla uzun süre iletişime geçen, kameradan müzik oynatan ve kıza en iyi arkadaşı olduğunu söyleyen hackarın rahatsız edici konuşmalarından sonra küçük Alyssa, koşarak annesinin yanına gitti.

Olanları tam olarak anlamak için kamera kayıtlarını açan Anne Ashley ise izlediklerinden sonra kalbinin neredeyse yerinden çıkacağını söyledi.

Saldırıyı yapanın aileyi tanıyan biri olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu dilen getiren Ashley LeMay, polisle iletişime geçtikleri ve saldırganı aradıklarını aktardı.

Amazon’un sahibi olduğu Ring markasının bir ürünü olan bebek kamerası, internet yardımıyla görüntüleri ebeveynler ile paylaşıyor, böylece anne ve baba odaya çıkmadan çocuklarının ne yaptığını akıllı telefonlarından gözlemleyebiliyorlardı.

Bir kullanıcı adı ve şifreyle ulaşılan görüntüler, her ne kadar güvenli gibi görünse de ailenin yaşadıklarından sonra internet üzerinden erişilebilen bebek kameralarının güvenlikleri sorgulanmaya başlandı.