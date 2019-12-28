Bebek Sonic Fenomen Olma Yolunda İlerliyor

Herkesin merakla beklediği Bebek Sonic karakteri sonunda görüldü. Bir Japon reklam filminde ortaya çıkan bu karakter, şimdiden fenomen olma yolunda ilerliyor.

Bundan kısa bir süre önce Bebek Yoda önemli bir hayran kitlesi yakalamayı başarmıştı. Bunun üzerine yapımcılar diğer karakterlerin de bebek versiyonlarını çıkarmaya başladılar. Heyecanla beklenen Sonic The Hedgehog filmi için Japonya'da yayınlanan bir fragman, kahramanın bebekliğini gösteriyor.

Bebek Sonic Tüm Dünya Tarafından Çok Sevilecek

Birçok kişi tarafından çok sevilen Sonic the Hedgehog, şubat ayında vizyona girecek ve kadrosunda James Schwden, Jim Carrey ve Tika Sumpter'ın yanı sıra mavi kirpiyi canlandıran Ben Schwartz da projede yer alacak.

İlk başlarda Sony karakteri son derece kötü bir tasarımla gösterildi. Ancak ilerleyen zamanlarda tasarım değiştirildi ve bu karakter daha fazla beğenildi. Şimdi ise yeni Japon reklam filmi versiyonunda Bebek Sonic görüyoruz. Elinde çiçeklerle oldukça masum görünen bu karakter izleyenlerin içini ısıttı.

Sonic the Hedgehog, 14 Şubat 2020'de vizyona giriyor. Daha şimdiden birçok kişi filmi merak etmeye başladı bile. Peki sizce bebek Sonic karakteri Bebek Yoda gibi çok tutulur mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.