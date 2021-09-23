Türkiye'de Yanlışlıkla Bebeklere Covid-19 Aşısı Yapıldı

Bebeklere Covid-19 aşısı yapılması doğru mu? Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün dile getirdiği bu iddiaya göre, Türkiye'deki bazı bebeklere Covid-19 da dahil olmak üzere yanlış aşılar yapıldı. Ancak bebeklerin genel olarak yan etki göstermediği belirtildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl tarafından ortaya atılan bir aşılama iddiası, sosyal medyayı karıştırmış durumda. Prof. Dr. Zafer Kurugöl'e göre, Türkiye'deki bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapılmış olabilir.

Cumhuriyet'in haberine göre NTV’ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, yanlışlıkla yapılan Covid-19 aşıları hakkında detay vermedi, ancak bebek grubunda herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi. "Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Hatta son derece iyi antikor oldu." ifadelerini kullandı.

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Hatta son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

Bebeklere Covid-19 aşısı yapılması doğru mu?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise 12 yaş altı çocuklara ilişkin aşılama süreci üzerinde çalışıldığını hatırlattı. Şu anki mevcut aşılamada çocuk grupların araştırıldığını aktaran Prof. Dr. Ceyhan, "Çocuklar şu anki mevcut aşı ile aşılanamıyor. Çocuklarda yeni çıkmış bir ilaç ya da aşıda çalışma yapmak için bazı şartlar var." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamasına göre çocukları da aşılamak için o ürünün yetişkinlerde yeteri kadar çalışılması, uygulanması lazım. Türkiye'de uygulanan sağlık kanunları ve etik kurallar da dahil olmak üzere çocukların bu konuda koruma altına alındığı hatırlatıldı.

"Türkiye’de bırakın çalışmayı bunun için bir niyet de yok. Yapılan çalışmalara bakarak ruhsat veriyorsunuz. Her ürün Türkiye’de çalışması yapılarak ruhsat almıyor. Diyelim önümüzdeki ay sonu çalışma biter, o çalışma sonuçları ile firmalar ülkelerin sağlık otoritelerine başvurur, izinlerini alır başlarlar hemen." şeklinde konuştu.