Bebeklerin Genleriyle Oynayan Bilim İnsanına Hapis Cezası

Geçtiğimiz yıl Standford mezunu Çinli bilim insanı, CRISPR/Cas9 tekniği kullanarak, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin dünyaya gelmesini sağlamıştı. Yaşananların ortaya çıkmasından sonra gözaltına alınan bilim insanı, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Çin mahkemelerinde süren davada iki asistanıyla birlikte "izinsiz deneyler yapmak" ve "genleri düzenlemek" gibi suçlardan yargılanan He Jiankui, 3 yıl hapse mahkum edildi. 3 yıl hapis cezasının yanı sıra 3 milyon yuan yaklaşık 2.5 milyon Türk Lirası para cezasına da çarptırılan Jiankui'nin asistanları Zhang Renli ve Qin Jinzhou da benzer cezalarla karşı karşıya geldiler. Genleriyle oynanmış bebeklere dair yayınlanan makalede ismi geçen toplam 10 kişiden 3 tanesi ceza alırken, diğer bilim insanlarının akıbetine dair açıklama yapılmadı.

Mahkeme, CCR5 tekniğiyle insanları HIV virüsüne karşı dayanaklı hale getirmeye çalışmanın yasalara aykırı olduğunun altını çizdi. Ekip genleri düzenlenmiş iki bebeğin dünyaya geldiğini yayınladıkları makalede belirtmişlerdi. Mahkeme sürecinde ise genleri düzenlenen embriyoların anne karnına yerleştirildiklerini ve bu yolla üç çocuğun doğduğu gün yüzüne çıktı. Böylece halihazırda üç bebeğin yaşadığı öğrenilmiş oldu. Dünyanın genleri değiştirilmiş ilk bebeği doğdu haberinden gördüğümüz üzere HIV aşısı geliştirme amacıyla genleri değiştirilen bebekler tasarlayan Çinli bilim insanları, yaptıkları çalışmanın etik olmaması sebebiyle kınanmışlar sonrasında da mahkeme süreciyle karşı karşıya kalmışlardı.