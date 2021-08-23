Bir Belediye Başkanı Herkese Bedava Bitcoin Dağıtacak

Bir belediye başkanı, şehirdeki bütün vatandaşlara bedava Bitcoin dağıtmak istiyor ancak ücretsiz olarak dağıtılacak dünyanın en popüler kripto para birimi için başkanın bazı şartları bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin Cool Valley şehrinde belediye başkanlığı görevini üstlenen Jayson Stewart, o şehirde yaşayan vatandaşlara yüzlerce dolarlık kripto para dağıtma planı ile ilgili açıklamasında bu hareketinin esasında bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Belediye Başkanı Ne Kadar Dolarlık Bedava Bitcoin Verecek?

Cool Valley Belediye Başkanı Jayson Stewart, şehirdeki her vatandaşa 1000 dolarlık Bitcoin vermek istiyor. Cool Valley'in nüfusu sadece 1.500 vatandaştan oluşuyor. Bu da kripto paranın her vatandaşa eşit bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırıyor ancak başkanın birtakım şartları var.

İlk olarak dağıtılan kripto para bir süreliğine de olsa kullanılamayacak. Başkanın dağıttığı BTC herhangi bir satım işlemine konu olamayacak, parayı teslim alan kişilerin bir süre beklemesi gerekecek. Kripto para dağıtılan vatandaşlar, dağıtımdan tam olarak 5 yıl sonra parayı istediği gibi kullanma hakkına sahip olacak.

Şehrin sakinlerinin dağıtılan parayı şimdi ya da bir yıl sonra değil de beş yıl sonra kullanabilmesi, Stewart'ın bunun vatandaşların hayatında dönüm noktası yaratmasına inanmasından kaynaklanıyor. Paralar herkese eşit bir şekilde dağıtılacak ancak hiçbir vatandaş 5 yıldan önce paraya dokunamayacak. 5 yılın sonunda ise parayı istediği gibi değerlendirebilecek.

Stewart, "Buradaki temel fikir, paraya gerçekten tam erişim elde etmeden önce, belki de 5 yıl boyunca, ona dokunamamanızdır. Bunun gibi planlar üzerinde çalışıyoruz çünkü bu benim bir numaralı endişem" dedi ve insanların bugün sahip olduğu dijital varlıkları çok çabuk sattığını ancak bundan seneler sonra kripto para biriminin değeri arttığında buna gerçekten pişman olacaklarını ifade etti.

Belediye başkanı, şehrin sakinlerinin Bitcoin'in yarattığı fırsatları kaçırmasını istemiyor. Kripto para birimini dijital altın olarak adlandıran başkan, paranın miktarı ne olursa olsun, Cool Valley'de yaşayan her insanın biraz Bitcoin'e sahip olmasını istediğini belirtti.

Başkan ayrıca planını hayata geçirmek için bağışçılardan destek almaya başladı. Cool Valley Belediye Başkanı Stewart şu anda birçok bağışçının olduğunu söyledi.