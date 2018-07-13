15 Temmuz’da Bedava İnternet mi Geliyor?

15 Temmuz’un yaklaştığı şu günlerde, internet hizmetlerinin 15 Temmuz’da bedava olabileceği ve hediye paketlerle desteklenebileceği bir süredir konuşuluyordu. Bu konu vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan konular arasında da yerini aldı. "15 Temmuz'da internet bedava mı olacak?", "15 Temmuz İnternet Bedava mı?" gibi sorular vatandaşlar tarafından Google'da aratılan sorular arasında yerini aldı.

Peki 15 Temmuz günü internet bedeva mı olacak? Gelen detaylara göre Türk Telekom’un internet paketini, evde internet paketini ya da cepte internet paketini kullanan müşteriler, 15 Temmuz’da Türk Telekom’un sunacağı ücretsiz hizmetlerden faydalanabilecek.

Türk Telekom’un 15 Temmuz’daki kampanyası şu şekilde olacak;

Tüm mobil abonelere her yöne 1000 dakika şebeke içi sınırsız konuşma

1 GB bedava internet

5000 SMS

Kampanyanın detaylarına bakıldığında ise;

Ev ve iş telefonlarından gün boyunca hem şehir içi hem de şehirler arası dakika sınırı olmadan arama yapılabilecek.

Ankesörlü telefonlardan telefon ve kredi kartı ile yapılan aramalarda, ev ve iş yeri aranıyorsa arama bedava olacak. Ancak GSM aranıyorsa görüşmenin sadece ilk 2 dakikası ücretsiz olacak.

aranıyorsa görüşmenin sadece ilk 2 dakikası ücretsiz olacak. Ayrıca Wi-Fi noktalarında da internet gün boyu ücretsiz olacak.

noktalarında da internet gün boyu ücretsiz olacak. 15 Temmuz’da evde internet kullanımlarına AKN-AKK (adil kullanım noktası/kotası) dahil edilmeyecek.

TÜRK TELEKOM’UN MÜŞTERİLERİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ ŞU ŞEKİLDE;

“Değerli müşterimiz, 15 Temmuz günü 00:00 - 23:59 saatleri arasında evde internetinizden yaptığınız kullanımlar Turk Telekom'dan hediye olup adil kullanım kotanız etkilenmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.”

Ayrıca Turkcell de 15 Temmuz’da Türkiye genelindeki Wi-Fi noktalarında interneti gün boyunca ücretsiz sunacak. Bakalım benzer bir hamle diğer operatörlerden de gelecek mi?