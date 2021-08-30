Gaziantep'te yeni tip koronavirüs aşı kartı gösterene bedava kebap kampanyası başlatıldı. Bir lokanta işletmecisi tarafından başlatılan kampanya, çok sayıda vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü.

Aşı Kartı ile Gelene Bedava Kebap Verildi

Vaka sayıları yeniden artmaya başlayan Gaziantep'te vatandaşları yeni tip koronavirüs aşısına teşvik etmek için bir kampanya başlatıldı. DHA'daki habere göre Erkan Ayık isimli bir lokanta işletmecisi tarafından başlatılan ücretsiz kebap kampanyası yalnızca aşı kartını gösteren kişileri kapsıyor.

Ücretsiz kebap kampanyası ile ilgili açıklamda bulunan lokanta işletmecisi Erkan Ayık, eski kısıtlamalı günlere dönmek istemediklerini söyledi ve "Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda aklımıza böyle bir yöntem geldi" şeklinde konuştu.

Koronavirüs aşısını yaptıran vatandaşlara yemek ikramında bulunduklarını belirten Ayık, yapmış oldukları kampanyaya talebin çok fazla olduğunu ve insanların uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

Aşı olmayan kişilerin duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica eden Ayık, "Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz" dedi. Bir vatandaş ise "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik" sözlerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz."

Delta Varyantına Karşı En Savunmasız Kişiler Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, geçtiğimiz haftalarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Delta varyantına karşı en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğunu belirtmişti.

Aşıların hala varyantlara karşı etkinliğini koruduğunu belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, "Delta varyantı karşısında en savunmasız kişilerin aşıları tamamlanmamış kişiler olduğu bildirilmektedir. Aşılar bizleri koronavirüse karşı etkin biçimde korumaktadır. Aşıları tamamlanmış kişilerin hastaneye yatış, hastalığı ağır geçirme ve virüs nedenli ölüm riski, aşısız kişilere göre anlamlı ölçüde düşüktür" sözlerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer tarafından geçtiğimiz günlerde üçüncü doz ile ilgili bir araştırma yapılmıştı. Pfizer tarafından aktarılan bilgilere göre çalışmada ikinci dozdan beş ile sekiz ay sonra uygulanan üçüncü doz aşı, antikor seviyesini 3,3 kat arttırdı.