Bee Simulator ile Arı Olmak İster Misiniz?

Birkaç yıl önce Goat Simulator oyunuyla pek çok kişi simülasyon oyunlarına farklı bir açıdan bakmaya başlamıştı. Üst üste çıkan "Taş simülasyonu", "Ağaç Simülasyonu" gibi oyunların ardından, Gamescom'da duyurulacak Bee Simulator isimli oyun ile oyuncuların bir arının gündelik tüm işlerini yerine getirmeye çalışacakları söylendi.

PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için gelecek Bee Simulator oyununda bir arıya can vereceksiniz. Daha sonrasında diğer arılarla rekabet edebilmek adına adeta yarış içerisinde olacaksınız. Yani çiçek polenlerine uğrayacak, polen toplayacak ve bal yapımı konusunda ustalaşacaksınız.

New York'un Central Park bölgesinde geçen oyunda, isterseniz hiç polen toplamayıp yalnızca gezinti yapma şansınız da bulunuyor. Oyunun genel yapısı rekabet üzerine kurulu olduğu için yalnızca dolaşarak sıkılmanız söz konusu olabilir; ancak oyun içerisinde üç ayrı mod olduğunu belirtmek gerekiyor.

Co-op moduyla arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda aynı zamanda split screen (bölünmüş ekran) modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu ikiye bölebiliyor ve ailenizden herhangi biriyle yan yana yarışabiliyorsunuz. Bir diğer mod olan online'da ise çevrimiçi şekilde diğer arılarla zaman geçirebiliyorsunuz. Yapımcılar oyunun çıkış tarihine dair kesin bir tarih vermezlerken, Bee Simulator isimli oyunun bu yılın sonbahar aylarında çıkabileceğini dile getirdiler.

Peki ya siz Bee Simulator'u nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.