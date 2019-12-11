Beethoven'ın Yarım Eserini Yapay Zeka Tamamlayacak

Ludwig van Beethoven'in 57 yaşında yalnızca birkaç not ve taslaklar hazırlayarak yarım bıraktığı 10. senfoniyi şimdi de yapay zeka tamamlayacak. 6 kişilik ekip tarafından oluşturulacak yapay zeka, önceki Beethoven parçalarını örnek alarak 10. senfoniyi oluşturacak.

Projeyi başlatan Deutsche Telekom, Bonn'da 6 bilim insanını bir araya getirdi. Bu zamana kadar çeşitli müzikologların elinden geçen 10. senfoni yine de tam anlamıyla bitirilememişti. Beethoven'ın bu yarım eserini yapay zekaya teslim edecek bilim insanları, oluşturulan yeni senfoniyi 28 Nisan 2020'de seslendirmeyi planlıyor.

"Yazılıma, Beethoven tarafından yazılmış ancak henüz çok gelişmemiş bir müzikal fikrin taslağını veriyoruz. Yazılım ise bu taslağı, Beethoven'ın eserlerini örnek alarak genişletmeye çalışıyor" ifadelerini kullanan proje yöneticisi Matthias Röder, sonucun yapay zekanın ne kadar öğrendiğine bağlı olarak değişebileceğini söyledi.