Beetlejuice 2 Geliyor: İşte Vizyon Tarihi

Ünlü yönetmen Tim Burton'ın sinemaya ikonik karakterler kazandıran Beetlejuice filmi, devam filmiyle birlikte beyaz perdeye dönüyor. Warner Bros., bugün Beetlejuice 2'nin beyaz perdede gösterime gireceğini açıkladı.

Filmin yapımcılığını Brad Pitt'in sahibi olduğu Plan B şirketi üstleniyor. Başrolde ise ilk filmde de rol alan Michael Keaton yer alıyor.

Beetlejuice 2 Çıkış Tarihi

Filmin konusu veya tam kadrosu hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da çıkış tarihi resmi olarak paylaşıldı. Buna göre Beetlejuice 2 çıkış tarihi, Warner Bros. tarafından 6 Eylül 2024 olarak duyuruldu.

Şimdiye kadar gelen bilgilere göre yönetmen koltuğunda Tim Burton yer alacak. Filmin senaryosu ise Seth IT filminden tanıdığımız Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg ile ilk filmin senaristi Michael MicDowell tarafından yazılacak.

Açıklanan oyuncular arasında Wednesday dizisiyle büyük bi popülarite kazanan Jenna Ortega ve usta oyuncu Michael Keaton yer alıyor. Filmin senaryosu hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Beetlejuice Konusu

Beetlejuice, 1988 yapımı bir Amerikan fantastik komedi filmidir. Film, Adam ve Barbara Maitland çiftinin ölümünden sonra hayalet olarak evlerine hapsolduklarını keşfetmeleriyle başlar. Çift, evlerini sahiplerinden korumak ve yaşamaya devam etmek için çeşitli yöntemler dener.

Ancak bir süre sonra, yeni taşınan Deetz ailesiyle çatışmaya başlarlar. Deetz ailesi, evlerini yeniden dekore etmek ve düzenlemek isterken, Maitland'lar da onları korkutmaya çalışır. Bu çatışmalar sırasında, Maitland'lar ölüler dünyasında yaşayan ve kendisine "Beetlejuice" adını veren bir hayaletle tanışır.