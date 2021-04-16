Behzat Ç. Neden Bitti? Erdal Beşikçioğlu Açıkladı!

Behzat Ç. neden bitti? Jülide Ateş'in sunduğu 40 isimli programına katılan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, merak edilen soruyu yanıtladı. Beşikçioğlu tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Behzat Ç. Neden Bitti Sorusu Yanıtlandı

Türkiye'nin en başarılı oyuncularından bir tanesi olan Erdal Beşikçioğlu, dijital yayın platformu Gain'de yayımlanan 40 isimli programa katıldı. Beşikçioğlu, çeşitli konulardaki 40 soruyu yanıtladı. Ünlü oyuncunun yanıtladığı sorular arasında büyük bir başarı elde eden Behzat Ç. dizisini kim bitirdiği de yer aldı.

Gazete Duvar'daki habere göre "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusunu yanıtlayan Beşikçioğlu, diziyi Serdar Akar'ın çekmeyeceğini ve Memduh Başgan karakterinin olmayacağını öğrenince kendisinin de projede yer almak istemediğini söyledi. Paylaşılan bilgilere göre dizi bu sebepten ötürü sona erdi.

Erdal Beşikçioğlu, yaptığı açıklamada, “Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Ben de Serdar Abi’yle konuştum 'Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikâyeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz' dedim fakat yapımcılarla görüşmeye gittiğim zaman, diziyi Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim." "Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikâye bundan kaynaklıdır aslında.”

Başarılı oyuncu Beşikçioğlu, 40 isimli programda Saygı dizisi çekilirken kendisine teklif gelmediğini söyledi. Saygı'nın senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor. Yapımcılığını Inter Medya'nın üstlendiği Saygı dizisinin başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner paylaşıyor.

Saygı'nın oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Erkan Can ve Rojda Demirer gibi isimler yer alıyor. Suç, dram ve gerilim ögelerine sahip olan yapımın ikinci sezonunun ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.