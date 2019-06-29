Behzat Ç.'nin Ekranlara Döneceği Tarih Belli Oldu!

Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oyuncusu olduğu “Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi” dizisi, bundan dokuz yıl önce 2010 yılında ilk yayınlanmaya başladığında büyük ses getirmişti. Dizinin final bölümü ise 17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanmıştı. Behzat Ç. final yaptığından beri hayranları dizinin dört gözle ekranlara geri dönmesini bekliyordu.

Hayranlarının kesin çıkış tarihini merakla beklediği Behzat Ç. 25 Temmuz’da geri dönmeye hazırlanıyor. BluTV’de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihinin yanında önizleme videosu da izleyicilerle paylaşıldı.

Çekimleri Ankara’da gerçekleşen diziye yeni katılan isimlerden bazıları ise 37. İstanbul Film Festivali’nden 2 ödülle ayrılan “Güvercin” filminin başrolünde yer alan Kemal Burak Alper, “Kral Lear” oyununda Haluk Bilginer ile rol alan Hüseyin Sevimli, tiyatro oyuncusu İlkyaz Arslan ve ünlü oyuncu Belçim Bilgin oldu.

Dizinin senaryosuyla ilgili olarak da gelen ilk detaylarda ise Behzat, mesleğe geri dönmesi için ikna edilmeye çalışılıyor. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı ve senaryosunu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı Behzat Ç. yeni bölümleriyle bir aydan daha kısa bir süre sonra BluTV’de sevenleriyle bir araya gelecek.