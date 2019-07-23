Behzat Ç.'nin Yeni Sezonundan Bir Fragman Daha Geldi!

Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden biri olan Behzat Ç., altı yıllık bir aranın ardından yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioglu ve Nejat İşler gibi iki dev ismi izleyeceğimiz dizinin yeni sezonundan taze bir fragman daha yayınlandı.

İlk kez 2010 yılında yayınlanan Behzat Ç., oyuncu kadrosu ve senaryo üslubunun yanı sıra İstanbul’dan farklı bir yerde geçmesi sebebiyle kısa zamanda gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.

Televizyonda yakaladığı başarıyı beyaz perdeye de yansıtan ünlü dizi, 2011 ve 2013 yıllarında vizyona giren iki sinema filmi ile aksiyon dolu macerasına devam etmişti. Ve şimdi, tam altı yıllık bir aradan sonra hayranlarına yeniden merhaba demeye hazırlanan Behzat Ç., bu kez dijital yayın platformu BluTV’de karşımıza çıkacak.

Dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşacak. Orijinal seride Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu, rolüne geri dönüyor. Behzat Ç.’nin ezeli düşmanı Ercüment Çözer karakterinin yeniden Nejat İşler tarafından canlandırılacak. Öte yandan dizinin kült karakterleri Akbaba ve Hayalet de yine sırasıyla Berkan Sal ve İnanç Konukçu ile vücut bulacak.

Behzat Ç.’nin yeni sezonu Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise her zaman olduğu gibi Serdar Akar oturuyor.

Behzat Ç.’nin yeni sezonu, 25 Temmuz’da BluTV’de yayınlanacak. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Behzat Ç.’nin yeni fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!