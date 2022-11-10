Behzat Ç.'nin Yeni Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Sevilen Türk dizilerinin en başında gelen ve uzun süredir yeni sezonu için beklenen Behzat Ç. nihayet geri dönüyor. Geçtiğimiz yaz aylarında müjdeli haberi dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu vermişti. Duyuruyu Twitter hesabından yapmış olan Beşikçioğlu, o dönem akıllardaki soru işaretlerini gidermek adına röportaj vermişti.

İlk olarak 12 yıl önce 2010 yılında çıkan ve ardı sıra gelen sezonlarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Behzat Ç. Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye, macera, komedi ve aksiyon türündeki televizyon ve internet dizisidir.

Dizinin yeni sezonuyla ekranlara ne zaman döneceği de bugüne dek merak konusuydu ancak BluTV merakla beklenen açıklamayı Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6 Aralık'ta Dönüyor

BluTV Twitter hesabı üzerinden gerçekleştirilen duyuruda yeni sezonun 6 Aralık'ta yayınlanacağı açıklandı. Açıklamada "Heyecanla, merakla, coşkuyla… Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi 6 Aralık’ta BluTV’de! Sonunda la!" ifadelerine yer verildi.

Dizinin yeni sezon kadrosunda Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra İnanç Konukçu, Berkan Şal, Derin Beşikçioğlu, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Gökçe Eyüboğlu, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar ve Özge Yağız yer alıyor.

Peki sizin Behzat Ç.'nin yeni sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.