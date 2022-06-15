Behzat Ç. Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor

Sevilen Türk dizilerinin en başında gelen ve uzun süredir yeni sezonu için beklenen Behzat Ç. nihayet geri dönüyor. Müjdeli haberi dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu verdi. Önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Beşikçioğlu, daha sonra vermiş olduğu röportajda dizinin yeni sezonuyla ilgili gelen soruları cevapladı.

İlk olarak 12 yıl önce 2010 yılında çıkan ve ardı sıra gelen sezonlarıyla izleyenlerin beğenisini kazanan Behzat Ç. Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından esinlenerek hazırlanmış Türk yapımı polisiye, macera, komedi ve aksiyon türündeki televizyon ve internet dizisidir. Dizinin yeni sezonuyla geri döneceği haberi şimdiden sevenlerinde heyecan yaratmayı başardı.

Behzat Ç. Yeni Sezonu Ne Zaman Geliyor?

Son olarak Bergen filminde de oynayan Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle dizinin yeni sezonu hakkında ara ara bazı sohbetlere katılıyordu. Beşikçioğlu bugün verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak ekip aynı olsa da ufak tefek yenilikler olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Hikâyeyi yazılı bir metinde gördüğünüzde sizi etkiliyorsa bu, bütün sanatçılar için yeterlidir."

Beşikçioğlu bu açıklamasıyla ayrıca dizinin aynı kadroyla geri döneceğini de açıklamış oldu. Kadroda ufak tefek değişiklikler olacağını ekleyen Beşikçioğlu, dizinin yeni sezonunun ne zaman hayata geçeceğiyle ilgili herhangi bir tarih vermedi. Dizinin hangi platformda yayınlanacağı da merak konusu. Birçok kesim BluTV'ye geleceğini iddia etse de bununla ilgili resmî açıklamalar için bir süre daha beklememiz gerekecek.