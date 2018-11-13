Bekarlar Günü'nde En Çok Satan Telefon iPhone Oldu

Apple uzun süredir, oldukça ucuz fiyatlara kaliteli telefonlar ortaya çıkaran üreticiler karşısında Çin pazarında kan kaybediyordu. Buna rağmen Alibaba’nın düzenlediği Dünya Bekarlar Günü indirimleri sırasında en çok satan telefon iPhone oldu.

Çin’in ve dünyanın en büyük e-ticaret platformlarının başında gelen Alibaba, bir süredir Dünya Bekarlar Günü’nde büyük indirimler düzenliyordu. Geçtiğimiz sene aynı günde 100.000’den fazla araba satmayı başaran internet sitesi, bu yıl sadece 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaparak, rekor kırmıştı. Milyarlarca dolarlık satışın yapıldığı indirim gününde en büyük rekabet ise akıllı telefon konusunda yaşandı.

Satışlardan önce birçok analist, Huawei Mate 20 modelinin yakaladığı başarının Apple’ı oldukça zorlayacağı konusunda raporlar yayınlamasına karşın beklenen olmadı. Alibaba’nın düzenlediği indirimler boyunca iPhone modelleri en çok satan akıllı telefonlar listesinde zirveye oturdular. Xiaomi ve Huawei gibi fiyat konusunda oldukça avantajlı markaları geçmeyi başaran Apple, 30.8 milyar dolarlık satışın yapıldığı Dünya Bekarlar Günü’nde en karlı çıkan şirket oldu.

Apple’ın hangi modellerinin kaç adet satıldığına dair henüz bilgi paylaşılmazken, yapılan ilk araştırmalarda iPhone Xs, Xs Max ya da Xr gibi yeni modellerden ziyade daha önce piyasaya çıkan modellerin satış oranlarının daha fazla olduğu yorumları yapıldı.

Çinli şirketler ve Apple arasındaki yarış sadece Alibaba’nın yaptığı indirimlerle sınır değil; özellikle Huawei ve Apple arasında en çok satan akıllı telefon üreticisi olma konusunda kıyasa bir mücadele var. Geçtiğimiz günlerde Huawei, Apple’ın satışlarını geçerek, en çok satan ikinci akıllı telefon üreticisi olmuştu.