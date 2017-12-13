Bekçi Dronelar Fazla Mesai Yapanları Uyaracak

Japonların bir sözü vardır: "Bizler, yaşamak için değil, çalışmak için yaşarız" Tabii hal böyle olunca, Japonlar günlerinin büyük bir kısmını çalışarak geçiriyor. Hatta bu durumdan işverenler dahi şikayetçi. Öyle ki şirketler çalışanlarının fazla mesai yapmasını engellemek için başlarına bekçi drone koyacak.

Japonya'da işte uyuya kalmak kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor. Çünkü bu çok çalışmaktan bitkin düşmenin göstergesi olarak algılanıyor. Şirketler bu duruma bir dur demek için çok ilginç bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Japonya'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden NTT ve ofis güvenlik sistemleri üreticisi Taisei'nin ortaklaşa geliştirdikleri drone, mesai saatlerinde tüm ofisi turlayacak ve geç saate kadar çalışan kişileri yüksek sesle müzik yayını yaparak rahatsız edecek. Böylece çalışanların dikkatleri dağıtılarak, fazla mesai yapmaları engellenecek. Dikkat dağıtmak için, Japonya'da çok iyi bilinen bir İskoç şarkısı olan “Auld Lang Syne” seçilmiş.

"T-Frend" adındaki bekçi drone, bina haritası ve GPS sistemi sayesinde rotasını kendi çizebiliyor. Ayrıca sahip olduğu kamera ile geç saate kadar çalışanları kayda alıyor ve merkeze bilgi veriyor.

Yetkililer, drone'un hem kendisinin çok ses çıkarması, hem de yüksek sesle şarkı yayınının yapılması sebebiyle, hiçbir Japon'un sakin ve konsantre bir şekilde çalışamayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu eşi benzeri görülmemiş uygulamanın başarılı olacağından şüpheleri yok.

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