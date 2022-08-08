Uzun Zamandır Beklenen Özellik iOS 16 ile Geri Dönüyor

Çentikli ekranlar piyasaya sürüldüğünde kaldırılıan pil yüzdesinin, uzun zamandı tarafından geri getirilmesi isteniyordu. Sonunda isteklere cevap veren Apple, iOS 16 ile beraber pil yüzdesini geri getirecek.

Çentik tasarımında yer kalmaması sebebiyle şarj doluluğunun hemen yanında yer alan şarj yüzdesi kaldırılmıştı. Onun yerine WiFi bağlantısı simgesi getirilmişti. Kullanıcıların şikayetleri sonunda karşılık buldu. Yeni bir tasarımla şarj simgesinin içerisinde şarj yüzdesine yer verilecek.

iOS 16 ile Yeni Gelecek Özellikler

Kilit ekranı için galeri ve widget ekleme

iCloud paylaşımlı fotoğraf kütüphanesi desteği

Mesaj düzenleme ve gönderim iptal etme

Mail uygulaması geliştirmeleri

Safari Türkçe dil desteği

Passkeys ile çeşitli hesaplara şifresiz girme imkanı

Siri geliştirmeleri

Klavye otomatik tamamlama genişletmesi

Apple Pay paylaşımlı hesap ve genel uygulama güncellemesi

Apple'ın iPhone 14'ü duyurmasının ardından Eylül ayında iOS16'yı piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdilik beta sürecinde olan iOS 16'da hala paylaşılmayan değişiklikler bulunuyor. Şarj yüzdesi gösterimi de onlardan biri. Bu güncellemenin yalnızca beta sürümü için geçerli olduğunu ve iOS 16'nın tam sürümünün çıkışıyla güncellemeden kaldırılabileceğini belirtmekte fayda var.