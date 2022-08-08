Uzun Zamandır Beklenen Özellik iOS 16 ile Geri Dönüyor
iOS 16 güncellemesi yaklaşırken kullanıcıların uzun zamandır beklediği özellik nihayet geri dönüyor. İşte detaylar!
Çentikli ekranlar piyasaya sürüldüğünde kaldırılıan pil yüzdesinin, uzun zamandı tarafından geri getirilmesi isteniyordu. Sonunda isteklere cevap veren Apple, iOS 16 ile beraber pil yüzdesini geri getirecek.
Çentik tasarımında yer kalmaması sebebiyle şarj doluluğunun hemen yanında yer alan şarj yüzdesi kaldırılmıştı. Onun yerine WiFi bağlantısı simgesi getirilmişti. Kullanıcıların şikayetleri sonunda karşılık buldu. Yeni bir tasarımla şarj simgesinin içerisinde şarj yüzdesine yer verilecek.
iOS 16 ile Yeni Gelecek Özellikler
- Kilit ekranı için galeri ve widget ekleme
- iCloud paylaşımlı fotoğraf kütüphanesi desteği
- Mesaj düzenleme ve gönderim iptal etme
- Mail uygulaması geliştirmeleri
- Safari Türkçe dil desteği
- Passkeys ile çeşitli hesaplara şifresiz girme imkanı
- Siri geliştirmeleri
- Klavye otomatik tamamlama genişletmesi
- Apple Pay paylaşımlı hesap ve genel uygulama güncellemesi
Apple'ın iPhone 14'ü duyurmasının ardından Eylül ayında iOS16'yı piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdilik beta sürecinde olan iOS 16'da hala paylaşılmayan değişiklikler bulunuyor. Şarj yüzdesi gösterimi de onlardan biri. Bu güncellemenin yalnızca beta sürümü için geçerli olduğunu ve iOS 16'nın tam sürümünün çıkışıyla güncellemeden kaldırılabileceğini belirtmekte fayda var.
iOS 16 Beta Sürümü Nasıl İndirilir ve Yüklenir?
Apple WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemini tanıttı. Son güncellemeyle birlikte gelen iOS 16 beta sürümü Apple kullanıcıları için yeni özellikler sunuyor bu özelliklerin arasında yeni kilit ekranları, widget’lar, mesaj düzenlemeleri gibi özellikler bulunmakta.
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