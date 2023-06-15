Beko'dan Fryer Özellikleri Yeni Ankastre Fırın: Fitfry

Avrupa'nın lider ev teknolojileri markası Beko, fırın ve fritözün işlevselliğini bir araya getiren devrim niteliğindeki FitFry Ankastre Fırın'ı tanıttı.

Bu yenilikçi fırın, az yağlı veya yağsız kızartmalar hazırlamanızı sağlarken aynı zamanda yiyeceklerin suyunu korumak için buhar destekli pişirme sunuyor. Geniş iç kısmı ile FitFry Ankastre Fırın tüm aile için mükemmel olan büyük kızartma partilerine de ev sahipliği yapabiliyor.

FitFry Ankastre Fırın Neler Vaat Ediyor?

FitFry Ankastre Fırın, özel olarak tasarlanmış tel tepsisi ve eşit ısı dağılımı sayesinde kızartmalarınızın dışının çıtır çıtır, içinin ise yumuşak olmasını sağlıyor. FitFry Ankastre Fırın, ister yağlı ister yağsız pişirme tercihlerinizde sağlıklı, kullanışlı ve hızlı bir pişirme deneyimi vaat ediyor.

Dokunmatik dijital ekranı, istediğiniz pişirme programını seçmenizi ve zaman ve sıcaklık ayarlarını yapmanızı sağlıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen paslanmaz çelik tepsi sayesinde temizlik de oldukça kolay.

FitFry Ankastre Fırın, lansmanını kutlamak için seçili ankastre setlerde 3.000 TL'lik özel bir indirim sunuyor. Ayrıca Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit seçeneği de sunuluyor.