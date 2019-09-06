Beko, Yeni Nesil Buzdolabını IFA 2019’da Tanıttı

Dünyanın önde gelen ev teknolojileri üreticilerinden Beko, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’da son teknolojili yeni buzdolabını görücüye çıkardı.

Beko IFA 2019’da, sebze ve meyveleri hasat tazeliğinde koruyan inovatif teknolojisi HarvestFresh'i dünyaya ilk kez tanıttı. Fuarda konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Beko'nun 140'tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti ve yeni pazarlar olarak Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’e de açıldıklarını söyledi.

Beko’nun yeni HarvestFresh adlı buzdolabı teknolojisi, gün ışığı döngüsünü taklit ederek buzdolabının içerisinde bir nevi Güneş ışığı simülasyonu yapıyor. Bu sayede meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmeleri ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumaları sağlanıyor.

Buzdolabının sebzelik bölmesine yerleştirilen inovatif aydınlatma teknolojisiyle, meyve ve sebzeler tazeliklerini, vitaminlerini koruyor ve bozulmadan çok daha uzun bir süre kullanılabiliyor.

HarvestFresh teknolojisine sahip yeni nesil buzdolapları 2020 yılından itibaren satışa sunulacak.