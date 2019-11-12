Belalı Kedi Twitter Gündemine Oturdu!

Amerika'da barınakta yaşayan bir kedinin yaptığı davranışlar çalışanları biraz usandırmış olacak ki, sorunlarını sosyal medya üzerinden dile getirme kararı aldılar.

"Lütfen Onu Eve Götürün!"

Amerika'da 'Friends For Life Animal Rescue and Adoption' isimli organizasyonun barınağında yaşayan ve adını 'Lolita' romanındaki 'Clare Quilty' karakterinden alan Quilty isimli kedi, bir süredir çalışanları hayattan soğutmayı başarmış gibi gözüküyor.

Sürekli olarak diğer kedilerin kafesini açan ve onları serbest bırakan bu kedi, bunu düzenli bir alışkanlık haline getirmiş durumda. Söz konusu durumu rahatlatmak isteyen organizasyon, Facebook hesabı üzerinden yaptıkları paylaşım ile birlikte bu kediyi sahiplendirmek istediklerini belirtti.

"Quality kendine hakim olamıyor. Ve utanması yok." şeklinde cümleye başlayan organizasyon, "Kedileri odaya salmayı seviyor. Tekrar ve tekrar. Günde birkaç kez." diye devam ediyor.

Yazının devamında "Quality geçirmez odada kısa bir süre mola verdi. O lobide sürgünken arkadaşları onu özledi. Barınak etrafında yaptıkları gece kaçamaklarından hoşlanıyorlardı. Ancak çalışanlarımız kedi kavgalarını özlemedi. Yani anlaşamadığımız konusunda anlaşmamız gerekiyor." şeklinde devam eden çalışanlar, "Lütfen. Gel onunla tanış ve onu eve götür. Lütfen..." diyerek devam etti.

#FreeQuilty

Öte yandan Quilty'nin macerası kısa süre içerisinde popüler olmayı başardı. İnternette bir fenomen haline gelen kedi, #FreeQuilty etiketleri ile birlikte kendisine yeni bir aile aramaya başladı. Bu açıdan baktığımızda başarmış gibi de gözüküyor.

Sayfanın paylaştığı yardım gönderisinin altına yorum atan pek çok kişi kediyi sahiplenebileceğini, ona bakabileceğini ve evine alabileceğini yazdı. Şu an için kedinin sahip bulmasına yönelik alınacak kararlar beklenirken, Quilty için yoğun bir talep olduğunu söylemek mümkün.