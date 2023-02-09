Belçika ve Almanya'dan Türkiye'ye Yapılan Aramalar Ücretsiz Oldu

Normal şartlarda yurtdışı aramaları ücretli olduğu kadar ciddi meblağlar gerektirebiliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası yakınlarından haber almak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, Belçika ve Almanya'nın yapmış olduğu açıklamayla birlikte Türkiye'ye yaptıkları aramalar için herhangi bir ücret ödemeyecek.

Telefonica Almanya'dan yapılan açıklamada ilk olarak depremden etkilenen Türk halkına taziyede bulunulurken, Telefonica'ya ait markalar olan O2, O2 Business, Blue, AY YILDIZ ve Ortel Mobile ile Almanya'dan Türkiye'ye 9 ila 17 Şubat tarihleri arasındaki yapılan arama ve SMS'lerden ücret alınmayacağı belirtildi.

Almanya'dan Ücretsiz Aramalar 9-17 Şubat Aralığını Kapsayacak

Telefonica CEO'su Markus Haas konuya dair şu açıklamalarda bulundu:

"Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ'daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği ve desteği beni daha da etkiledi. Bağışlar, yardım çalışmaları ya da umut ve güven veren çağrılar ve mesajlar... Her katkı önemlidir. İhtiyaç sahibi insanlar için hep birlikte yakın durmaya devam edelim."

Bunun yanı sıra Belçika'nın Proximus telekomünikasyon şirketinin yapmış olduğu açıklamada da 1 ay boyunca Türkiye'ye yapılacak arama ve SMS'lerin ücretsiz olacağı açıklandı. Telefonica şirketinin yaptığı açıklamaya benzer şekilde taziyelerini ileten Proximus şirketi, depremzedelere ve yakınlarına gerekli desteği sunacaklarını belirtti.