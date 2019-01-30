Belçika ve Lüksemburg Uzay Madenciliği için Anlaştı

Son yıllarda popüler bilimde dikkat çeken bir konu olan uzay madenciliği için Avrupa'dan iki ülke anlaşma sağladı. Yapılan duyuruya göre Belçika ve Lüksemburg uzaydaki kaynakları birlikte araştırma kararı aldı.

Siyasi ve ticari ilginin arttığı uzayda, teknolojik gelişmeler ve sahneye yeni ülkelerin de dahil olmasından dolayı uzay kaynakları ortaklık kurularak kullanılıyor. İlk aşamalarda uzay kaynaklarının araştırılmasında dünyaya yakın asteroitler ele alınacakken, bu kaynaklarda genel olarak su, alüminyum, kobalt, demir ve manganez gibi element bulunması hedefleniyor.

Konu hakkında açıklama yapan Belçika Krallığı Savunma Bakanı Didier Reynders şunları söyledi: “Belçika, Birleşmiş Milletler’de uzayın keşfi, kullanımı için ortak bir yasal çerçevenin oluşturulması konusundaki devam eden tartışmalara aktif olarak katkıda bulunuyor. Ancak ülke olarak Lüksemburg ile uluslararası kurallar üzerinde çalışacağız."

Ayrıca anlaşmanın diğer tarafındaki isim Lüksemburg Ekonomisi Bakanı Etienne Schneider ise şu ifadeleri kullandı: “Belçika ve Lüksemburg arasındaki araştırma ve kullanımdaki ortak çıkarlarımızı tespit etmemizi ve tartışmamızı sağlayacak olan işbirliğinden çok memnunum. Avrupa'daki ticari alan endüstrisinin rekabetçiliğini desteklemeye sıkı sıkıya bağlıyız ve özellikle ortaklarımızla birlikte, özel sektörden yatırımları teşvik edeceğiz."

Her İki Ülkenin Uzay Araştırmaları Eskiye Dayanıyor

Daha önceden SpaceResources.lu ile uzay araştırmalarına başladığını duyuran Lüksemburg, şimdi ise daha detaylı bir araştırma yapacağını resmileştirmiş oldu. Belçika ise 1979 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler uzay anlaşması programında bulunan ülkelerden biriydi. Yani uzaydaki güçlerini birleştirmek adına anlaşma sağlayan bu iki ülke, gelecek vaat eden sektördeki özel yatırımların da önünü açacak.