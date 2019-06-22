Belçim Bilgin, Behzat Ç.'nin Kadrosuna Katıldı

Geçtiğimiz aylarda BluTV resmi sosyal medya hesaplarında yapılan bir paylaşımda, Behzat Ç.'nin geri döneceğine dair bir bilgilendirmede bulunulmuştu. Amirimizin ekranlara dönüşünü gösteren videodan itibaren BluTV, Behzat Ç. dizisi ile ilgili bilgileri kullanıcılarla paylaşmaya devam ediyor. BluTV son paylaşımında ise dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun daha dahil olduğunu ve bu oyuncunun kim olduğunu açıkladı. Cebimdeki Yabancı, Hatırla Sevgili, Aşk Tesadüfleri Sever ve Kelebeğin Rüyası gibi yapımlarda yer alan Belçim Bilgin, Behzat Ç. dizisinin kadrosunda yer alacak.

BluTV, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ve yayımladığı fotoğraflar ile birlikte Belçim Bilgin’in Behzat Ç.’nin kadrosuna katıldığını duyurdu. Belçim Bilgin’in canlandıracağı karakter hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak yayımlanan fotoğraflara göre güzel oyuncu, şarkıcı rolünde olacak.

Behzat Ç.’nin Yeni Sezonunda Harun Karakteri Olmayacak

Harun karakterini canlandıran Fatih Artman ve Eda karakterini canlandıran Seda Bakan, dizinin yeni sezonunda olmayacak. Behzat Ç.’nin yeni sezonunda Harun karakterinin tayini çıkmış gibi gösterileceği ve yerine yeni bir karakterin geleceği iddia ediliyor. Behzat Ç.’nin en sevilen karakteri olan Harun’un yeni sezonda yer almayacak olması, dizinin hayranlarını oldukça üzdü.

Behzat Ç.’nin yeni sezonunda Erdal Beşikçioğlu, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Nejat İşler, Güven Kıraç ve Ahu Türkpençe gibi dizinin önceki sezonlarında bulunan oyuncuları göreceğiz. Ek olarak, Behzat Ç.’nin yeni sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu ve Nöbet gibi dizilerde yer alan Ertuğrul Şakar bulunacak. Başarılı oyuncu ve tiyatrocu Ertuğrul Şakar, dizide Behzat’ın arkadaşı “Serhat Müdür” karakterini canlandıracak.