Ben 10: Power Trip Duyuruldu! İşte Çıkış Tarihi

Bir zamanlar oldukça büyük bir hayran kitlesi elde ederek popüler hale gelen ve günümüzde de popülerliğini korumaya devam eden Ben 10'in oyunu geliyor. PHL Collective tarafından geliştirilen Ben 10: Power Trip duyuruldu. Ben 10 oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

Ben 10 oyununda Ben ve ailesi tatilin keyfini çıkarırken kötü büyücü Hex'in gizemli kristalin gücünü açığa çıkarması ile birlikte tatilleri sona eriyor ve kötü düşmanlarla kıyasıya bir mücadelenin içerisine giriyor. Pek çok bulmacanın yer aldığı bu video oyununda görevleri başarı ile tamamlamak için akıllıca tasarlanmış bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Oyunun görevlerini tamamlamamıza yardımcı olması için Ben 10'un çizgi dizisinden tanıdığımız Dört Kol, Elmas Kafa, Şimşek Hız, Ateş Topu başta olmak üzere çok sayıda uzaylı karaktere dönüşebiliyoruz.

Ben 10: Power Trip Çıkış Tarihi

Kısa sürede birçok Ben 10 hayranının ilgisini üzerine çeken Ben 10: Power Trip çıkış tarihi açıklandı. Ben 10 oyunu, 9 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirerek hayranları ile buluşacak. Oyunun tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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