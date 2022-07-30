Ben Affleck'in Batman'i Canlandıracağı Film Belli Oldu

Ben Affleck, Batman karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Affleck'in DC Comics evreninin en sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Batman'i bir kez daha canlandıracağı film belli oldu. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

DC Comics evreninin en popüler süper kahramanları arasında yer alan Batman'in bu zamana kadar pek çok filmi vizyona girdi. Popüler süper kahramanını bu zamana kadar Christian Bale, Michael Keaton, Ben Affleck ve Robert Pattinson gibi isimler canlandırdı.

Popüler süper kahraman Batman ve Superman: Adaletin Şafağı ve Justice League gibi filmlere de konuk oldu. Görünüşe göre Batman isimli süper kahraman, çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen bir filmde yer almaya hazırlanıyor.

Ben Affleck, Batman'i Hangi Filmde Canlandıracak?

Çizgi roman hayranları tarafından en çok sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Batman ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan bir özçekim, Batman'in popüler bir süper kahraman filmine konuk olacağını gözler önüne serdi.

Instagram üzerinden yapılan paylaşımda Ben Affleck ile Jason Momoa yer aldı. Gönderinin açıklamasında ise "Bruce ile Arthur yeniden bir arada. Seni seviyorum ve özlüyorum" ifadelerine yer verildi. Böylelikle Affleck'in Aquaman'in yeni filminde Bruce Wayne karakterini canlandıracağı belli oldu.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Ben Affleck'in Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman ve Kayıp Krallık) filminde bir kez daha Batman karakterini canlandırması bekleniyor. Affleck, daha önceki Bruce Wayne rollerinde çok başarılı oyunculuk performansı sergilemişti. Bu nedenle bu gelişmenin yaşanması, çok sayıda izleyici önemli ölçüde heyecanlandırdı.

Aquaman 2 Vizyon Tarihi

Aquaman 2 olarak da nitelendirilen Aquaman and the Lost Kingdom filminin 2023 yılının mart ayında vizyona girmesi bekleniyor. Yönetmenliğini James Wan'ın üstlendiği Aquaman ve Kayıp Krallık'ın senaristliğini David Leslie Johnson-McGoldrick yapıyor.

İlk Aquaman filmi 1 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek oldukça büyük bir başarının altına imza atmıştı. Bu nedenden dolayı yeni Aquaman filmi, çok sayıda izleyici tarafından büyük bir merak içerisinde bekleniyor.