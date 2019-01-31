Ben Affleck, Pelerinini Yeni Batman’e Teslim Ediyor

Ben Affleck, pelerinini yeni bir Batman’e teslim ediyor.

Deadline ’a göre Warner Bros., 24 Haziran 2021 tarihinde Matt Reeves tarafından yönetilen yeni Batman filmini DC hayranlarının beğenisine sunacak; ancak ‘Caped Crusader’ lakaplı kahramanımıza Ben Affleck yerine başka bir isim hayat verecek.

Bugüne kadar Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad ve Justice League filmlerinde boy gösteren Affleck, yeni filmin daha genç bir Bruce Wayne'e odaklanacağı için rolden ayrılacak.

Kişisel Twitter hesabından Deadline’ın haberini alıntılayan Affleck, 2021 yılında vizyona girecek Batman filmi için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019

Yeni Batman filminin yönetmen koltuğunda oturacak olan Reeves, daha önce Cloverfield, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti ve Maymunlar Cehennemi: Savaş gibi başarılı yapımlara imza atmıştı.

Warner Bros. tarafından Şubat 2017’de açıklanan Reeves, çocukluğundan beri Batman hikayesini çok sevdiğini söylemişti.

Batman için “O çok çekici ve ikonik bir karakter” ifadelerini kullanan başarılı yönetmen, Warner Bros. ile birlikte çalışmaktan büyük bir onur ve heyecan duyduğunu belirtti.

Bruce Wayne’in gençlik yıllarını anlatacak yeni Batman filmi, 24 Haziran 2021 yılında vizyona girecek. Yeni Batman’in kim olduğu hala belirsizliğini korusa da, karakter için Game of Thrones'ta Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harrington’ın ismi geçiyor.

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