Ben Affleck ve Matt Damon Yapım Şirketi Kuruyor!

Hollywood'un güçlü isimleri başta olmak üzere yönetmen ve yazarları da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyük çıkış yapan filmlerden elde edilen karı, eğlence şirketlerinin kabul etmemesi ile memnuniyetsizliklerini dile getirmeye devam ediyor.

Ben Affleck ve Matt Damon, bu konu üzerinde geçtiğimiz Pazar günü harekete geçti. Kiralık çalışma sistemini devam ettirmek yerine bağımsız bir prodüksiyon şirketi kurmayı planladıklarını duyurdular. Artists Equity adında kuracakları yapım şirketi, RedBird Capital Partners'ten en az 100 milyon dolarlık finansman desteği alacak.

İki Ünlü Oyuncudan Ortaklık

Bilinmeyen miktarda sermaye taahhüt eden Affleck ve Damon, sadece Artists Equity için çalışma kararı aldı. Affleck, konuyla ilgili olarak “Bu kariyerimin bir sonraki perdesi” açıklamasında bulundu. Damon ise belirli filmlerde rol almayı taahhüt etti ancak kaç film olduğu konusunda bir açıklama yapmadı. 52 yaşındaki oyuncu, şirketin sadece yapımcılığını üstlenecek.

Film ve televizyon dünyasındaki değişimden faydalanmayı umut eden ikili, Netflix gibi hizmetlerin içerik kalitesine önem vermeye başlamasıyla fırsatı değerlendirecek gibi görünüyor. Yetenekli oyuncular ve kamera dışı çalışanları kendileri için teşvik etmek isteyen Affleck ve Damon, bu insanlara kardan pay vermeyi düşünüyor.

Affleck aynı zamanda şu sözleri söyledi:

“Dijital platformlar çoğaldıkça, sahne arkasının paya katılımına son verdiler. Biz kısmen bu değerin bir kısmını yeniden yakalama ve adil bir şekilde paylaşmak için çaba veriyoruz. Sadece yazarlar, yönetmenler ve yıldızlar değil. Ama aynı zamanda görüntü yönetmenleri, editörler, kostüm tasarımcıları ve bence çok düşük ücret alan diğer önemli sanatçılar”

50 yaşındaki oyuncu CEO olarak şirketin başında yer alırken Damon kreatif direktör olacak. Kariyerleri boyunca gişe rekorları kıran ve yüksek hasılat yapan filmleri inceleyen ikili, bu durum üzerinde de iddialı bir yol izleyecek. Ben Affleck son olarak, “Sanatçıların ne tür özgürlükleri özlediğini ve onlara nasıl yetki verilebileceğini biliyorum, yetişkin gibi davranılsın” ifadelerini kullandı.