"Ben FETÖ'cüyüm, Uçağı Patlatacağım" Diyen Kadın Hapis İstemi ile Yargılanacak!

İstanbul - Kıbrıs uçağının kalkışı sırasında "Ben FETÖ'cüyüm, bu uçağı patlatacağım" sözleri ile gündeme gelen Nikar D. açılan soruşturmaya göre hapis istemi ile yargılanacak.

"Bu Uçağı Patlatacağım!"

Nikar D. tarafından gerçekleştirilen skandalı muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Kıbrıs uçuşunun kalkış hazırlıkları sırasında yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturmuş ve pek çok kişiden yoğun eleştiriler almıştı. Yaşananların ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında iddianame hazırladı.

Söz konusu iddianameye göre Nikar D. 18 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Sahiba Gökçen Havalimanı üzerinden Kıbrıs'a gitmek için uçağa bindi. Kalkış saati 06:45 olan uçakta 144 yolcu bulunduğu bilgisine yer verildi. 9E numaralı koltuğa oturan Nikar, ardından güneş gözlüğünü taktı.

"Ben FETÖ'cüyüm. 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa ben de onu yapacağım. Canlı bomba şimdi. FETÖ'yü istiyorum. Bunu çantama kim koyduysa (elindeki fotoğrafı gösteriyor.) bu kitabı benim elime kim verdiyse bilmiyorum. Kıbrıs'a kumar oynamaya gidiyoruz. Yeter be yeter." şeklinde cümleler kuran Nikar'ın uçak içerisinde paniğe ve korkuya neden olduğu söylendi.

5 Yıldan 10 Yıla Kadar

Nikar'ın 'Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan dolayı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile yargılanması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve duruşma günü verdi.