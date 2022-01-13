Kamerasız Telefon Benco V80s Tanıtıldı: Özellikleri!

Kameranın ve GPS desteğinin yer almadığı Benco V80s modelinin tanıtımı gerçekleşti. Tanıtılan cihaz, gizliliğe önem veren kullanıcılar için çok iyi bir seçenek olabilir. Peki, Benco V80s özellikleri neler? Yeni modele ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Benco V80s Özellikleri Neler?

Ekran: 6,5 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 1600 x 720 piksel

RAM: 3 GB / 4 GB

İşlemci: Unisoc SC9863A

GPU: Imagination GE8322

Depolama Alanı: 32 GB + 64 GB

Batarya: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11

Ağırlık: 195 gram

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Günümüzde çevrim içi gizlilik oldukça büyük bir öneme sahip. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, akıllı telefonlar üzerinden insanları izleyebiliyor ve konumlarını öğrenebiliyor. Bu durum, gizlilik endişesini de beraberinde getiriyor.

Benco, akıllı telefonlarda yaşanan gizlilik sorununu kökten ortadan kaldırmak için oldukça ilginç bir adım attı. Şirket, kameranın ve GPS özelliğinin yer almadığı bir akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kullanıcılara yüksek güvenlik sunan Benco V80s modelinin teknik özellikleri belli oldu. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1600 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefon 165,6 x 76,7 x 9,45 mm boyutlarında.

Gücünü Unisoc SC9863A işlemcisinden alan Benco V80s modelinde 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. Imagination GE8322 GPU'sunun yer aldığı telefonun depolama alanı tarafında 32 Gb ve 64 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut.

Gizlilik odaklı yeni akıllı telefon modelinde 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Parmak izi okuyucusu cihazın arka yüzeyine konumlandırılmış. 195 gram ağırlığındaki akıllı telefon modelinde iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde parmak izinin yanı sıra hoparlör de yer alıyor. Hoparlörün hemen üst kısmında Benco logosu bulunuyor. MicroSD desteğine sahip olan cihazın fiyat etiketi bilinmiyor.

Benco V80s özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, kameranın ve GPS desteğinin yer almadığı bir akıllı telefon satın almak ister misiniz? Gizlilik endişesine oldukça ilginç bir çözüm sunan telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.