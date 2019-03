Bend Studio, Days Gone'ın Geliştirme Sürecini Tamamladı

Eğer Days Gone oyununu büyük bir sabırsızlıkla bekliyorsanız, sizlere müjdeli bir haberimiz var. Daha doğrusu Bend Studio'nun müjdeli bir haberi var. Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan oyun, sonunda bu sürecin sonuna geldi.

Bend Studio için Days Gone oyununun geliştirilme süreci 2015 yılının Ocak ayında başlamıştı. Yaratıcı Yönetmen ve Senarist koltuğunda John Garvin, Oyun Yönetmeni koltuğunda ise Jeff Ross oturuyor. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmiş olan oyunun çıkış tarihi ilk açıklandığında 22 Şubat 2019 olarak duyurulmuş olsa da, sonradan, biraz daha fazla cilalanması için zaman yaratmak adına 26 Nisan 2019 tarihine ertelenmişti.

Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olan Days Gone için, bugün, Bend Studio Twitter hesabı üzerinden müjdeli bir paylaşım yaptı.

Our team has done it! #DaysGone has gone gold.



It's been quite the ride and we can't wait for you experience our game on April 26. pic.twitter.com/xnD5VTnbew