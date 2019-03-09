Bend Studio, Days Gone'ın Geliştirme Sürecini Tamamladı

Eğer Days Gone oyununu büyük bir sabırsızlıkla bekliyorsanız, sizlere müjdeli bir haberimiz var. Daha doğrusu Bend Studio'nun müjdeli bir haberi var. Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan oyun, sonunda bu sürecin sonuna geldi.

Bend Studio için Days Gone oyununun geliştirilme süreci 2015 yılının Ocak ayında başlamıştı. Yaratıcı Yönetmen ve Senarist koltuğunda John Garvin, Oyun Yönetmeni koltuğunda ise Jeff Ross oturuyor. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmiş olan oyunun çıkış tarihi ilk açıklandığında 22 Şubat 2019 olarak duyurulmuş olsa da, sonradan, biraz daha fazla cilalanması için zaman yaratmak adına 26 Nisan 2019 tarihine ertelenmişti.

Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olan Days Gone için, bugün, Bend Studio Twitter hesabı üzerinden müjdeli bir paylaşım yaptı.

Our team has done it! #DaysGone has gone gold.



It's been quite the ride and we can't wait for you experience our game on April 26. pic.twitter.com/xnD5VTnbew — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 9 Mart 2019

Sizin de yukarıdaki paylaşımda gördüğünüz üzere, geliştirilme süreci artık tamamlandı. Bir diğer deyişle, ilk gün güncellemesinin de hazır olduğu Hayatta Kalma-Korku oyunu için seri basım süreci başlamış oldu. Bu aynı zamanda da, Days Gone ile ilgili yeni bir erteleme haberi ile karşılaşmayacağımız anlamına geliyor.

E3 2016 fuarında duyurulmuş olan Days Gone, Pasifik Kuzeybatısı bölgesinde geçen ve kıyamet sonrası dünya konulu bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Küresel bir salgın nedeniyle insanlığın büyük bir bölümünün Freakers adı verilen değişik bir yaratık türüne dönüşmüş olduğu oyunda, biz ise Deacon St. John isimli bir ödül avcısını yöneteceğiz. Hayatta kalma mücadelemizi sürdürürken, aynı zamanda da ana senaryo görevlerine ek olarak, çeşitli araştırma görevleri ve birçok farklı aktiviteyi yerine getirerek küresel salgının kaynağını öğrenecek ve tüm bu yaşananlara bir son noktayı koymaya çalışacağız.