Bennu'nun Dünya'ya Çarpma Olasılığı Düşünülenden Yüksek

500 metre genişliğinde olan asteroit Bennu'nun Dünya'ya çarpma olasılığı ele alındı. OSIRIS-REx uzay aracı tarafından gönderilen veriler ışığında Bennu'nun Dünya'ya ne zaman yaklaşacağı ve çarpma ihtimalinin olup olmaması hesaplandı.

OSIRIS-REx uzay aracı, bu yılın başlarında ayrılmadan önce Bennu asteroidine yakın iki yıl geçirdi ve şimdi araştırmacılar, 500 metre genişliğindeki asteroidin gelecekte Dünya ile çarpışma ihtimalinin düşük olduğunu tahmin ediyor.

NASA araştırmacıları, asteroitin yörüngesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için keşif gezisinden elde edilen verileri kullanarak gelecekteki konumları tahmin etti. Asteroit 2135'te Dünya'ya çok yaklaşacak olsa da, bizim için tehlike oluşturmayacak. Bununla birlikte 2300 yılında ise asteroidin gezegene çarpma olasılığı 1.1750'de 1'dir.

Yeryüzüne Yakın Nesne Çalışmaları Merkezinden Davide Farnocchia, "OSIRIS-REx verileri bize çok daha kesin bilgiler veriyor, modellerimizin sınırlarını test edebiliyor ve 2135'e kadar Bennu'nun gelecekteki yörüngesini çok yüksek bir kesinlikle hesaplayabiliyoruz. Daha önce bir asteroitin yörüngesini bu hassasiyete göre modellememiştik." dedi.

Dev asteroit Bennu'nun Dünya'ya çarpma olasılığı

Gelecekte 300 yıl için dünya dışı faaliyetlerinizi planlamaya başlamanız için hiçbir neden olmamasına rağmen bu hesaplama, asteroit izleme teknolojisinin nasıl geliştiğinin bir göstergesidir. Ayrıca diğer potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri tespit etmek ve Güneş Sisteminde hareket ederken onları takip etmek için önemlidir.

Washington'daki NASA Genel Merkezinde program yöneticisi olann Kelly Fast, "NASA'nın Gezegensel Savunma görevi, Dünya'nın yakınına gelebilecek ve gezegenimiz için tehlike oluşturabilecek asteroitleri ve kuyruklu yıldızları bulmak ve izlemektir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu çabayı, daha önce bilinmeyen nesneleri keşfetmek ve onlar için yörünge modellerimizi geliştirmek için veri toplayan astronomik araştırmalar yoluyla gerçekleştiriyoruz. OSIRIS-REx misyonu, bu modelleri geliştirmek ve test etmek için olağanüstü bir fırsat sunarak, bundan bir asırdan fazla bir süre sonra Dünya'ya yaklaştığında Bennu'nun nerede olacağını daha iyi tahmin etmemize yardımcı oldu."

Araştırmacılar, asteroitin boyutu, kütlesi ve bileşimi ile yörüngesi hakkında bilgiler gibi OSIRIS-REx'ten gelen verileri kullanarak, gelecekteki yörüngesine ilişkin daha kesin tahminlerde bulunabilir. Ayrıca uzay aracı tarafından Dünya'ya getirilen asteroidin bir örneği tarandı ve bu da daha fazla bilgi verecek.