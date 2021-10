Avrupa-Japon Uzay Aracından İlk Merkür Fotoğrafı Geldi

BepiColombo ilk Merkür fotoğrafını paylaştı. Avrupa ve Japonya'nın ortak misyonu BepiColombo, Merkür'den fotoğraflar göndermeye başladı. İşte BepiColombo uzay aracının Merkür'de yapacakları.

Avrupa-Japon uzay ajansları tarafından ortak geliştirilen BepiColombo uzay aracı, Güneş Sistemi'nin en içteki gezegeni olan Merkür'ün ilk resmini Dünya'ya gönderdi.

Uzay sondası, görüntüyü sadece 200 km yükseklikte, küçük dünyanın üzerinden (Merkür'ün diğer adı) geçtikten kısa süre sonra çekti.

Misyon görevlileri, uzay aracının hızını kontrol etmeye yardımcı olmak için Merkür'ün yer çekimini kullanarak, bu tür beş uçuş daha planladı. Amaç, Bepi'nin yeterince yavaş hareket etmesi ve sonunda gezegenin etrafında istikrarlı bir yörüngeye oturmasıdır. Bu, misyonun 2025'in sonuna kadar devam edeceği anlamına geliyor.

Merkür'ün ilk görüntüsü, sondanın yanındaki düşük çözünürlüklü bir takip kamerası tarafından çekildi. Şu anda Bepi, yüksek çözünürlüklü bilim kameralarını kullanmaya hazır değil. Kameralar, uzay aracı yığını olarak adlandırılan bölmenin içinde saklanıyor.

Bepi aslında bir arada tutulan iki uzay aracını temsil ediyor. Bir kısım Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından, diğer kısım ise Japon uzay ajansı (JAXA) tarafından geliştirildi. Bu iki bileşenin Merkür'e yolculuk için paketlenme şekli, ana kameraların açıklıklarını engelliyor.

Bu, misyonun Merkür'ün ilk görüntülerini, sondanın dışına monte edilmiş birkaç takip veya mühendislik kamerası tarafından elde edildiği anlamına geliyor. İlk fotoğraf düşük çözünürlük olsa da, gezegenin yüzeyindeki tanınabilir özellikleri seçmek için yeterince iyi.

