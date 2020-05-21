Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: AVM'lerden Bile Tehlikeli

Son zamanlarda düşüş eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs salgınında normal hayata dönüş yönünde birtakım adımlar atılmaya başlanmışken önemli bir uyarı geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamada bazı olası risklere değindi.

Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamalar sırasında yeni tip koronavirüs ile ilgili bazı detaylara değindi.

"İki insanın bir araya gelmesini engellediğiniz zaman virüsün bulaşımını engellemiş olacaksınız. Sıcakların artışı virüsün bulaşmasını azaltır. Bilimsel olarak da bu kanıtlanmıştır. Son zamanlarda hem kendi hastanemizde hem de ülkemiz çapında vaka sayılarında, yoğun bakıma alınan hasta sayılarında ciddi oranda azalma görmeye başladık."

"Alışveriş merkezine gitmekten daha fazla risk taşıyan grup berberlerdi. Çünkü çok yakın temasta olan insanlar bunlar. İnsanlar saç, sakal birbirine karışmış, keza kadınlar için de aynı şey geçerli. Bu nedenle insanlar berber ve kuaföre gitmeye mecbur kaldılar. Berberler çok riskli, buna çok dikkat etmek gerekiyor.

Bu ortamlarda elbette hijyen ve temizlik kaygıları var. Biz de saçımız ve sakalımızdan rahatsız oluyoruz. Mümkün olduğunca çok dikkatli olmak gerekiyor. Maske ve kişisel koruyucu ekipmanlarımıza çok dikkat etmeliyiz."