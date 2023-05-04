BeReal - Apple Müzik Entegrasyonu Kullanıma Sunuldu: İşte Avantajları!

Bu yılın başlarında BeReal, kullanıcıların dinledikleri müzikleri uygulama üzerinden arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayan yeni bir özelliğini duyurmuştu. İlk başta bu özellik yalnızca Spotify ile uyumluydu ancak BeReal şimdi Apple Müzik için de destek sunuyor.

Bazı kullanıcıların belirttiği üzere BeReal'ı bir Apple Müzik hesabına bağlama seçeneği artık uygulamanın en son sürümünde mevcut. Tıpkı Spotify'da olduğu gibi, Apple Müzik aboneleri artık o anda dinlediklerini BeReal takipçileriyle kolayca paylaşabiliyor. Daha önce bu özellik az sayıda kişi tarafından kullanılabilirken, artık daha fazla kullanıcının bu özelliğe erişebildiği görülüyor.

Artık Podcastleri de Paylaşmak Mümkün

Şarkılara ek olarak, yeni paylaşım özelliği podcast'lerle de çalışıyor. Kullanıcı BeReal çekerken bir şarkı veya podcast dinliyorsa uygulama içeriği otomatik olarak algılayacak ve ona bir bağlantı ekleyecek.

BeReal Audio böylelikle şu anda Apple Müzik ve Spotify'ı destekliyor, ayrıca yakında daha fazla iş ortağı gelecek.

Bilmeyenler için BeReal, kullanıcıları hayatlarından gerçek anları paylaşmaya motive etmesiyle tanınan bir sosyal uygulamadır. İçeriği özgün kılmak için uygulama, kullanıcılara yaptıkları şeyin fotoğrafını herhangi bir filtre ya da düzenleme seçeneği olmadan zamanı geldiğinde bildirimde bulunuyor.