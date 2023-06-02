BeReal, RealChat'i Tanıttı: Yeni Anlık Mesajlaşma Özelliği!

BeReal, sosyal medya alanında nispeten yeni bir şirket ancak sosyal medya kavramında benzersiz ve biraz farklı yaklaşımıyla insanların dikkatini çoktan çekti. Şimdi ise şirket, RealChat'in tanıtımıyla işleri bir üst seviyeye taşıyor.

BeReal, RealChat adında yeni bir mesajlaşma özelliğini duyurdu. Bu özellik, doğrudan mesajlaşmaya izin veren diğer sosyal medya uygulamaları gibi, kullanıcılara özel mesajlaşma için kendi özel konumlarını sağlamak adına tasarlandı. TechCrunch'a göre şirket, etkinliğini ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak için özelliği İrlanda'da test etmeye başladı.

RealChat ile Daha Güvenli ve Daha Özel Konuşmalar

RealChat, kullanıcıların BeReal'ı özel olarak paylaşmalarına olanak tanıyor ya da başka bir deyişle, günlük yaşamlarına bir bakışı artık yalnızca arkadaşlarıyla paylaşabilecekler.

Yukarıdakilere ek olarak RealChat, RealMoji'yi de tanıtıyor ve bu sayede kullanıcılar hem BeReal hem de mesajlar için konuşmalarda tepkilerini daha rahat ifade edebilecek.

BeReal'den Yeni Güvenlik Önlemleri

BeReal, güvenli bir ortam sağlamak için RealChat için bazı önlemler aldığını belirtti. Örneğin, kullanıcılar yalnızca arkadaşlık isteklerini kabul eden kişilerle birebir görüşme yapabilecek. Diğer birçok mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi, RealChat'te de tek tek veya tüm konuşmaları silme seçeneği olacak. BeReal kullanıcılarına, yasal olarak aksi gerekmedikçe verilerinin otuz gün içinde platformun sistemlerinden kalıcı olarak kaldırılacağını garanti ediyor.

BeReal'ın RealChat özelliği uygulamaya yeni olanaklar getiriyor ve kullanıcı dostu tasarımı ve özgünlüğe olan bağlılığıyla BeReal, sosyal medya ortamını yeniden şekillendirmeye çalışmaya devam ediyor.