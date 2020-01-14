Beren Saat'in Seslendirdiği Netflix Belgeseli Dünya'da Gece'nin Fragmanı Yayınlandı

Netflix, yeni belgeseli Dünya’da Gece’nin fragmanını paylaştı. İlk bölümü 29 Ocak’ta yayınlanacak dizinin Türkçe seslendirmesini Beren Saat yapıyor.

Gezegenimizin mucizelerini farklı bir bakış açısıyla gözler önüne seren yeni Netflix belgeseli Dünya’da Gece orijinal adıyla Night On Earth’ün fragmanı yayınlandı. 29 Ocak’ta başlayacak doğa dizisinin kullandığı yeni teknoloji, avlanan aslanlardan uçan yarasalara varan farklı canlıların gizli yaşamını ortaya çıkarmak için gecenin perdesini aralıyor. Altı bölümlük mini dizinin Türkçe seslendirmesinde yakın zamanda başlayan Netflix ikinci orijinal dizisi Atiye’de başrol oynayan Beren Saat yer alıyor. Orijinal dilde izlemek isteyenler için İngilizcesini Amerikalı aktris Samira Wiley’in seslendirdiğini paylaşalım. Yapımın diğer bölgelerdeki seslendirme sanatçıları ise şöyle: Brezilya-Porketizce’de Letícia Sabatella, Japonca’da Yusuke Iseya, İspanyolca’da Alba Flores (La Casa de Papel) ve Latin Amerika’da Lila Downs.

Dünyanın farklı yerlerinde müthiş arazilerin ve hayvanların gizli bir yanını keşfe çıkaran 6 bölümlük belgeselin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: