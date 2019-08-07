Beren Saat'li Netflix Dizisi Atiye'den Set Fotoğrafı!

Dijital yayın platformu Netflix’in "Atiye" ismindeki orijinal Türk dizisinde boy göstermeye hazırlanan Beren Saat, merakla beklenen dizinin setinden bir paylaşımda bulundu.

Daha önce yaptığımız haberlerde, Netflix Türkiye’nin Hakan: Muhafız’ın ardından ikinci orijinal Türk dizisinin Atiye olacağını sizlere aktarmıştık.

Dijital yayın platformunun tüm dünyaya servis edeceği yeni serisi, Göbeklitepe üzerine tarihi ve fantastik bir dizi olacak.

Başrolünde ünlü aktris Beren Saat’in olacağı yapım, Hakan: Muhafız’ı ya da global ismiyle The Protector'ı çeken O3 Medya tarafından çekilecek. Senaryo ise daha önce Aşk Tesadüfleri Sever ve Vatanım Sensin gibi başarılı projelerde imzası bulunan Nuran Evren Şit tarafından kaleme alınacak.

Şanlıurfa’da yer alan ve dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’nin hikayesinin, fantastik dizi severlerin epey ilgisini çekmesi bekleniyor.

Netflix’in orijinal Türk dizisi Atiye’nin çekimlerine devam eden Beren Saat, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Set ekibiyle birlikte çektirdiği kareyi ‘İş’ notuyla paylaşan başarılı oyuncu, merakla beklenen diziye dair heyecanı bir tık daha artırdı.

Öte yandan Atiye dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Netflix’in ikinci orijinal Türk dizisine dair detaylar gün yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!