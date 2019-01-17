Beren Saat'li Yeni Netflix Dizisinin Konusu Belli Oldu

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, Netflix’in Hakan: Muhafız’ın ardından ikinci orijinal Türk dizisi için Beren Saat ile anlaştığını sizlerle paylaşmıştık. Merakla beklenen dizi üzerindeki sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı.

Milliyet ’ten Sina Koloğlu’nun haberine göre, başrolünde Beren Saat’in olacağı yapım, Göbeklitepe üzerine tarihi ve fantastik bir dizi olacak.

Diziyi Hakan: Muhafız’ı ya da global ismiyle The Protector'ı çeken O3 Medya’nın yapacağını yazan Koloğlu, senaryoyu ise Nuran Evren Şit’in kaleme alacağını söylüyor. Şit’in özgeçmişinde, Aşk Tesadüfleri Sever ve Vatanım Sensin gibi başarılı projeler bulunuyor.

Şanlıurfa’da yer alan ve dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’nin hikayesinin, fantastik dizi severlerin epey ilgisini çekmesi bekleniyor.

Dizide Beren Saat dışında kimlerin rol alacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca yapımın ismi ve ne zaman yayınlanacağı gibi detaylar da belirsizliğini koruyor.

Yukarda da belirttiğimiz gibi söz konusu yapım, Netflix Türkiye‘nin Hakan: Muhafız‘dan sonraki ikinci orijinal içeriği olacak. Başrolünde Çağatay Ulusoy’u izlediğimiz Hakan: Muhafız, Osmanlı tarihini ve İstanbul’u merkezine almıştı. Beren Saat’li yeni Netflix dizisi ise Göbeklitepe’nin tarihini fantastik unsurlarla birlikte harmanlayarak anlatacak.

Netflix’in ikinci orijinal Türk dizisine dair detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!