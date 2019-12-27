Berkcan Güven ve Cristiano Ronaldo YouTube Videosu Çekti

Türkiye'nin en sevilen fenomenlerinden bir tanesi olan Berkcan Güven ilginç bir video çekti. Cristiano Ronaldo ve Berkcan Güven bu videoda yarıştı. İşte haberimizin detayları.

Sosyal medya platformları insanları en çok etkileyen alanlardan bir tanesi olarak biliniyor. Özellikle de son dönemlerde birçok firma ve ünlü kişi bu alanda tanınmaya çalışıyor. Bir şampuan şirketi; Cristiano Ronaldo ve Berkcan Güven'in içerisinde olduğu video hazırlayarak YouTube'a koydu.

Berkcan Güven ve Cristiano Ronaldo kıyasıya rekabet etti

1996 doğumlu genç YouTuber, 3,84 milyon aboneye sahip ve YouTube Türkiye’nin en çok izlenen fenomenleri içerisinde yer alıyor. Berkcan Güven daha çok samimi üslubu ile tanınan kişiler arasında.

5 kere dünyada yılın futbolcusu, 4 kere Avrupa’da yılın oyuncusu olan, 5 kere Şampiyonlar Ligi kazanan, 7 kere Şampiyonlar Ligi’nde gol kralı olan ve son Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Cristiano Ronaldo, bu videoda Berkcan Güven ile rekabet etti. İkili arasında son derece ilginç bir yarışma yaşandı.

Cristiano Ronaldo ünlü YouTube fenomenine imzalı bir formasını hediye edeceğini söyledi. Berkcan Güven de ona hoş bir hediye verdi. Aşağıda yer alan videoyu izledikten sonra fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.