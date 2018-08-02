Bermuda Şeytan Üçgeni'nin Gizemi Ortaya Çıktı

Bermuda Şeytan Üçgeni uzun yıllardır birçok kaybolma olayının yaşandığı oldukça gizemli bir bölge. Florida-Porto Riko-Bermuda arasında kalan bu bölgede şimdiye kadar pek çok uçak ve gemi kaybolmuştu. Bölgede kaybolan insanların sayısı binlerle ifade edilirken, bölgedeki gizem bir türlü çözülememişti.

Sualtı piramitleri, uzaylılar ve doğaüstü olaylar gibi hakkında sayısız teori ortaya atılan Bermuda Şeytan Üçgeni üzerine çalışmalar yürüten Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, bölgedeki ortadan kaybolmalara, fırtınaların yarattığı dev dalgaların sebep olabileceğini ortaya koydu.

Bermuda’nın gizemini çözmek için yeni bir çalışma başlatan İngiliz bilim insanları, Bermuda Şeytan Üçgeni’nde ortadan kaybolan Amerikan donanmasına bağlı USS Cyclops gemisini çalışmanın merkezine aldı. 1918 yılında Brezilya’nin Bahia bölgesinden ABD’nin Maryland bölgesine gitmekte olan gemi, içerisindeki 309 kişiyle kayıplara karışmıştı. ABD tarihinin savaş koşulları dışındaki en büyük kaybını oluşturan olayda şimdiye kadar gemiye ait hiçbir iz bulunamadı.

Okyanus bilimci Dr. Simon Boxall ve ekibi, USS Cyclops’u temel alarak dalga simülasyonları oluşturdu. Çalışmalarını tamamlayan araştırmacılar bunca kaybolmanın nedeninin, bölgedeki ani hava değişimlerinden kaynaklandığını iddia etti. Araştırmacılara göre kaybolmaların asıl sorumlusu, bölgede aniden ortaya çıkan ve boyu 30 metreye kadar ulaşabilen dalgalar.

Boxall, “Kuzey ve güneyden gelen fırtınalara Florida’dan gelen fırtına da eklendiğinde, bu ölümcül dev dalgalar oluşabilir. 30 metreyi bulabilen dalgalar Bermuda’nın lanetinin asıl sebebi.” ifadelerini kullandı.

Bermuda Şeytan Üçgeni’nde şimdiye kadar kaybolan araçların toplam sayısının 200’den fazla olduğu ve olaylar sırasında toplamda 8127 kişinin kaybolduğu belirtiliyor.