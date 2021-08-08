Bernard Arnault Dünyanın En Zengini Oldu: Jeff Bezos'u Geçti

Dünyanın en zengini Bernard Arnault oldu. Son dönemlerde özellikle Bitcoin'in büyük yükselmesi sayesinde birinciliği zorlayan Elon Musk'ı devre dışı bırakan Jeff Bezos, kısa bir süreliğine dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetmiş durumda. Bir günde 14 milyar dolar kaybeden Bezos'tan sonra Bernard Arnault dünyanın en zengini oldu.

Jeff Bezos artık dünyanın en zengin insanı değil. Geçtiğimiz günkü sıralamayla birlikte en üst sırayı lüks giyim holdingi Louis Vuitton (LVMH) Başkanı Bernard Arnault aldı.

Dünyanın en zengini Bernard Arnault kimdir?

Business Insider'ın haberine göre Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Tag Heuer, Sephora ve Hennessy gibi markaları kontrol eden grubun yüzde 47'sinin sahibi olan Arnault'un değeri 196 milyar dolar oldu.

Salgının hızla değişen doğasına rağmen, firmanın hisse senedi fiyatı yıl başından bu yana yüzde 30'dan fazla artarak 2021'in ilk yarısında satış ve kar rekorları kırdı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 416 milyar dolar olan LVMH, ikinci çeyrekte salgın öncesi seviyelerden yüzde 14 artışla 17,4 milyar dolar gelir elde etti.

Bezos'un yine de endişelenecek çok şeyi yok. Amazon'un yakın zamanda açıkladığı kazanç düşüşü analist tahminlerinin 2 milyar dolar altında olmasına rağmen hala 186 milyar dolar değerinde kalması, Bezos'un net değerinin bir günde yaklaşık 14 milyar dolar düşmesine neden oldu.

Pandemi, dünyanın çoğu için felaket olsa da zenginler için kritik bir dönemdi. Pandeminin ilk yılında 4 ila 5 trilyon dolar daha zengin olan milyarderlerin servetleri yüzde 54 arttı. Milyarderler kulübü bu bir yıllık süre boyunca daha da büyüdü, yaklaşık 500 kişi daha zenginler diyarına girdi ve ortalama her 17 saatte bir kişi milyarder oldu.

Ekonominin üst kademeleri ile diğer herkes arasındaki mesafeye daha fazla konuşursak, S&P 500'ün bu hafta tarihi bir kilometre taşına daha ulaşmasıyla borsa rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor.

Bu arada geçen yılın Haziran ve Kasım ayları arasında, ABD'de 8 milyon kişi yoksulluk sınırının altına düştü. Oxfam araştırması, dünyanın en yoksullarının "eşitsizlik virüsü" olarak adlandırdığı, salgının ekonomik yıkımının marjinal grupları etkilemesinin on yıldan fazla süreceğini tahmin ediyor.

Oxfam International İcra Direktörü Gabriela Bucher Ocak ayında yaptığı açıklamada, "Hileli ekonomiler, pandemiyi lüks içinde sürdüren zengin bir elitlere zenginlik aktarırken, salgının ön cephesindekiler -mağaza asistanları, sağlık çalışanları ve pazar satıcıları- faturaları ödemek ve masaya yemek koymak için mücadele ediyor." dedi.