Beş Farklı Filmden Beş Önemli Gişe Başarısı!

Marvel’ın yeni alametifarikaları Black Panther ve Avengers: Infinity War ile tam anlamıyla coşan ABD gişeleri, şu sıralar nispeten daha sakin günler geçiriyor.

Box Office, ABD’de hafta sonu seyirci rakamlarını derledi. Listede en dikkat çeken yapımlar Jurassic World: Fallen Kingdom, The Incredibles 2, Ocean'ın 8, Deadpool 2 ve Solo: A Star Wars Story olurken, zirve 150 milyon dolar ile Fallen Kingdom’ın oldu.

14 yıllık sessizliğin ardından 2015'te bomba gibi dönen ve gişe rekorlarını altüst eden Jurassic World, serinin devam filmi “Fallen Kingdom" ile kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’ın olduğu yapım, 150 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Film, global pazardaki kazancını ise 700 milyon dolara çıkardı.

Listenin ikinci sırasında ünlü animasyon filmi The Incredibles 2 bulunuyor. ABD’de iki hafta vizyona giren film, 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek açılışını yapan animasyon filmi olmuştu. Aynı zamanda Hollywood sinemasının şimdiye kadarki en iyi sekizinci açılışını gerçekleştiren film, hafta sonunda kasasına 80,9 milyon dolar daha ekledi ve toplamda 350 milyon dolar hasılata ulaştı.

Oyuncu kadrosundaki birçok yıldız isme rağmen 70 milyon dolar gibi oldukça mütevazi bir bütçeyle çekilen Ocean's 8, üçüncü hafta sonunda 11,7 milyon dolar daha kazanarak, toplamda 100 milyon dolar barajını geçmeyi başardı.

Marvel’ın kabına sığmayan anti kahramanı Deadpool ise beyaz perdedeki yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Hafta sonunda 5 milyon dolar gelir elde eden film, ABD toplamında 304 milyon dolara ulaştı.

Star Wars evreninin son filmi olan ve serinin en ünlü karakterlerinden Han Solu’nun hayatını anlatan Solo: A Star Wars Story, kasasına 4 milyon dolar daha ekleyerek 200 milyon dolar barajını geçti. Ron Howard’ın yönettiği film, görkemli oyuncu kadrosuna rağmen ABD’deki ilk haftasında yalnızca 29,3 milyon dolar hasılat yapmıştı.

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