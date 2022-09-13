Beş iPhone Modeli iOS 16'da Pil Yüzdesini Görüntüleyemeyecek

Apple, iOS 16'da iPhone SE, iPhone XR, 11, 12 mini ve 13 mini'nin durum çubuğunda pil yüzdesinin gözükmeyeceğini onayladı. iOS 16'ya yükseltme yapan bazı iPhone sahipleri, durum çubuğundaki yeni pil yüzdesi göstergesinin bulunmadığını görünce hayal kırıklığına uğrayacak.

MacRumors'un bildirdiği üzere bu bir hata değil. Apple, bazı eski iPhone modellerinde pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenmeyeceğini doğrulamak için bir destek sayfasını güncelledi. Daha temel olarak belirtmek gerekirse iPhone SE, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini yalnızca pil seviyesinin görsel temsilini göstermeye devam edecek.

Pil Yüzdesi Göstergesi Bulunmayacak iPhone Modelleri

iPhone SE

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 12 mini

iPhone 13 mini

Durum çubuğuna pil yüzdesini eklemek, iPhone kullanıcıları tarafından istenen özellikler listesinde üst sıralarda yer alıyordu ve Apple sonunda bunu iOS 16'daki birçok yeni özellikle birlikte sundu. Bu özellik kesinlikle ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmak zorunda kalmadan ne kadar pil kaldığını görmenin çok daha kolay bir yolu.

Apple, bu beş iPhone modelinin neden yüzdeyi gösteremediğini açıklamadı. Pil yüzdesi ekranını destekleyen bir iPhone'unuz varsa Ayarlar > Pil'e giderek etkinleştirilebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.